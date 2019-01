Revilla ve como una "falta de democracia fundamental" del PP la designación de Beitia como candidata

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ve como "una falta de democracia fundamental" del PP la designación "a dedo", y desde Génova, de Ruth Beitia como candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma y ha asegurado que "jamás pertenecería a un partido donde las decisiones se toman a 500 kilómetros".

"Me parecería increíble que si a mí me votan los militantes del partido aquí, alguien enmiende la plana desde Madrid. Me parece una falta de democracia fundamental que rompe los cimientos de una organización democrática", ha afirmado Revilla al ser cuestionado, en una visita a Torrelavega, por la designación de Beitia como candidata del PP para las elecciones autonómicas de 2019.

El presidente cántabro y candidato, a su vez, del PRC a la Presidencia de la comunidad en 2019 ha señalado, sin embargo, que "no tiene nada en contra" de Beitia, que es diputada del PP en el Parlamento de Cantabria, pese a haber sido designada en un procedimiento que, aunque es "legal", "no le ha gustado" y él no habría aceptado "nunca".

Revilla ha explicado que es por este tipo de cuestiones por las que nunca ha formado parte de "un partido centralista de ámbito estatal", en los que, a su juicio, no se da autonomía a los territorios para conformar sus candidaturas autonómicas o municipales y "se manejan desde Madrid" cuestiones que, como en este caso, tendrían que ser competencias de los ciudadanos de Cantabria.

Para el presidente, este tipo de actuaciones demuestran que partidos como el PP de Cantabria ya no son "ni sucursales" de los estatales. "Simplemente alguien en Madrid dice quién tiene que ir, con lo cual aquí sobra el todo el paripé de comités locales, compromisarios, congresos regionales... Aquí un señor dice que vaya esta persona y va", ha aseverado.

Pese a estas palabras, Revilla ha asegurado que "respeta totalmente las decisiones de los demás partidos" y a "todos los candidatos" y ha asegurado no tener "ni idea" de las consecuencias que en el seno del PP puede tener la designación de la exatleta como su candidata.

"Nosotros (el PRC) nos tenemos que ocupar de nuestro partido que, afortunadamente, está unido, hecho una piña y con muchas ganas de hacer una campaña que proponga soluciones para la región", ha afirmado Revilla, que ha señalado que este mismo martes los regionalistas tienen Comité Ejecutivo para nombrar a toda la estructura del partido tras el Congreso celebrado en noviembre en el que fue reelegido líder de la formación y candidato en 2019.

"Lucha cainita" en los partidos de Cantabria

Tras ser cuestionado este martes en Torrelavega por la situación del PP y la de otros partidos como Podemos --cuyo grupo parlamentario está abocado a desaparición a raíz de las pugnas internas--, Revilla ha afirmado, de forma genérica, que lo que se ha vivido en esta legislatura ha sido una "lucha cainita dentro de todos los partidos del Parlamento", a excepción del PRC.

Ha añadido que la situación que ha vivido en esta legislatura ha sido "tremenda" y algo que "nunca" ha conocido en toda su trayectoria política. "Siempre en una legislatura hay crisis en algún partido pero es que, salvo en el PRC, la crisis ha sido permanente en todos. No ha habido ningún partido que se haya salvado de esa dinámica", ha apostillado el regionalista.

Para el presidente de Cantabria y líder de los regionalistas ha opinado que "las batallas internas de los partido son las peores", cuando el "enemigo está dentro de casa", y ponen en cuestión, que hay una "lucha de poder" en los partidos por "ocupar cargos".

Revilla espera que esta situación que se está viviendo en esta legislatura haya sido solo "un nubarrón" y que en el futuro haya "estabilidad" en los partidos de la comunidad, algo que, a su juicio, es "muy importante".

Y es que, en su opinión, la situación actual "no es nada positiva", "ni hace ningún bien a la política" y "no es buena para Cantabria" y ha señalado que, incluso, en ocasiones, no se sabía quién era el interlocutor o el representante de la mayoría en cada partido. Revilla ha realizado estas declaraciones durante su visita, en Torrelavega, al inicio de la carretera de La Montaña.