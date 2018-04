Revilla rechaza adoptar ninguna de las recomendaciones de la AIREF

Fusionar algunas empresas públicas, subir las tarifas de algunas instalaciones de Cantur, como Cabárceno o Alto Campoo, y externalizar algunos de sus servicios, así como elevar un 17% lo que MARE cobra a los ayuntamientos por recogida de basura o cerrar las cuevas en temporada baja. Son las principales recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) dadas a conocer este miércoles por el consejero de Economía, Juan José Sota, y que el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC) ha rechazado aplicar. Según ha señalado este jueves le parecen un "disparate" por lo que "no se va a adoptar ninguna de ellas".

"Claro que los servicios públicos cuestan dinero, por eso son servicios públicos", ha subrayado Revilla, y desde el Gobierno "se asumen una parte de los costes para que no repercutan en el ciudadano", ha explicado.

"Nos dicen que subamos las tasas, pues es que es una manera de meter más impuestos todavía a los ciudadanos", ha señalado el presidente, quien ha añadido que, aunque servicios como la estación de esquí de Alto Campoo o mantener abiertas las cuevas "tengan un coste", hay que hacerlo porque supone también "un beneficio" por la cantidad de personas que vienen a la región.

"Así, podemos hablar de cantidad de servicios que estamos prestando para beneficio de los ciudadanos y que hay empresas que son deficitarias y otras que son rentables", ha enfatizado Revilla, quien también se ha referido a otros servicios públicos que pueden ser deficitarios pero que hay que mantener, como líneas de autobús, maestros o consultorios médicos que prestan servicios en pueblos.

También ha rechazado la recomendación de realizar privatizaciones. "De ninguna manera, no estoy en absoluto de acuerdo", ha recalcado Revilla, quien ha precisado que, además, el de la AIREF es un informe que "ni siquiera lo ha hecho un organismo externo" y que "hace análisis como si estuviéramos hablando de una empresa privada".

La oposición

Por contra, Podemos aboga por fusionar las empresas públicas "como medida para ganar en eficiencia y frenar el dispendio de dinero público". La formación morada, que desde el inicio de la legislatura ha incidido en la necesidad de reducir la estructura administrativa, se ha mostrado "conforme con los resultados del estudio emitido por la AIREF.

Por su parte, el PP ha exigido al presidente autonómico "que hable menos y se ponga a trabajar para sanear las empresas públicas". "La respuesta no puede ser que no se va a privatizar nada mientras él sea presidente. La respuesta debe ser sanear esas cuentas para no cargar esa deuda a las espaldas de todos los cántabros". ha subrayado, Íñigo Fernández."El resultado del informe es muy preocupante", ha resaltado, porque "demuestra que el gobierno PRC-PSOE vuelve a los mismos vicios de siempre", ha sentenciado.

Y en lo que respecta a Ciudadanos, su diputado Rubén Gómez recordó que este informe fue una de las "condiciones" impuestas por el partido naranja para dar su apoyo a los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de 2017 por lo que "vigilará que la mayor parte de las medidas que propone se lleven a cabo".