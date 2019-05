Revilla explota su lado más mediático para ganar las elecciones en Cantabria

Primer día de campaña y los candidatos se lanzan a conseguir el voto. Presentación del programa electoral, reuniones sectoriales con colectivos para explicar sus propuestas, pegada de carteles, entrevistas con los medios de comunicación para difundir sus mensajes, encuentros para activar a la militancia, actos con dirigentes locales y nacionales... Durante estos quince días todos los aspirantes replican más o menos actividades similares, cada uno con su estilo y con sus medidas, pero hay alguien que se puede decir que es cuanto menos diferente al resto.

Tal cual estrella del rock, Miguel Ángel Revilla pasa buena parte de la mañana sentado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander. No tiene que ir a pedir el voto, son los ciudadanos los que se acercan a él. Firma discos, no de música, sino voladores. Son frisbees dedicados, con el logo del Partido Regionalista y la rúbrica a mano de quien aspira a reeditar en la Presidencia de Cantabria tras el 26 de mayo. Su tirón mediático en televisión es un plus incuestionable. "Es increíble que me conozcan los niños de 3 años", exclama el veterano político cuando un hombre le pide que le dedique el obsequio a su hijo.

Junto a los frisbees, quienes acuden a la carpa portátil instalada en el centro neurálgico de la ciudad se llevan un pin con el corazón de Cantabria y ya de paso las papeletas del PRC a la Presidencia de Cantabria y a la Alcaldía de Santander. "¿Esta es la de Revilluca?", pregunta una mujer mayor después de recoger su obsequio firmado. "La mía y la de este señor; vamos juntos, al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander", responde el líder regionalista, que tiene sentado a su lado a José María Fuentes-Pila.

"Es una máquina, puede con todo", comentan otros dos hombres que llevan un rato contemplando la escena junto a Guillermo Blanco. "A mí no hace falta que me digáis quién es Miguel Ángel y la gasolina que tiene", dice quien lleva siendo su mano derecha desde 1995.

"Sí o sí"

Antes de sentarse a repartir discos voladores y votos, Revilla comenzó la jornada con un desayuno informativo para presentar su programa y la terminará con un mitin en una "plaza clave", Torrelavega.

Durante su intervención ante los periodistas ha dejado pocas novedades. Lo que sí ha quedado claro es que hará bandera de las infraestructuras que, a su juicio, debe acometer el Gobierno de España: el AVE a Reinosa, el estudio informativo para la conexión con Bilbao y la construcción de un aparcadero para el desarrollo de La Pasiega, como principales prioridades, a lo que suma el arreglo de las carreteras de La Hermida y Los Tornos.

"Ahora es sí o sí, si no va a ser una etapa muy dura de confrontación con el Gobierno de España", ha insistido Revilla en relación con el tren de alta velocidad con Madrid y haciendo hincapié en la importancia de tener en Madrid a José María Mazón, "el primer diputado en el Congreso de la historia de Cantabria".

Revilla ha aprovechado para cuestionar las declaraciones del candidato socialista, Pablo Zuloaga, que, según él mismo ha relatado, dijo en un acto en Laredo que a él "nadie le pide trenes rápidos, me piden bienestar". Para el candidato regionalista, las obras y las personas con "compatibles". De hecho, ha dicho que las primeras son fundamentales para dinamizar la economía y generar riqueza.

Revilla ha presentado el programa electoral del PRC rodeado de los miembros de su candidatura.

El jefe del Ejecutivo también ha hecho un balance positivo de su gestión y ha puesto en valor la "buena" marcha de la economía cántabra, que en estos cuatro años se ha comportado "mejor" que la media nacional. "Ha ido bien pese a la ausencia de la inversión pública del Estado", ha espetado lanzando nuevamente el dardo contra los ocupantes de La Moncloa.

Sobre pactos, ha reiterado que la única "línea roja" es Vox porque su ideología sobre la centralización de las competencias "ataca el ADN regionalista" y ha repetido que tampoco se sentará con quienes le insulten durante esta nueva contienda electoral. Finalmente, ha negado que tenga ya un pacto firmado con el PSOE, como ha asegurado la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga. "Ni una conversación de barra de bar", ha zanjado Revilla, que ha instado a esperar a los resultados de las elecciones para echar números.