La Sanidad vasca no niega que esté enviando a sanitarios con positivo en Covid-19 de vuelta a los hospitales

La denuncia del Sindicato Médico de Euskadi (SME) era clara. La Sanidad vasca estaba dando de alta y reincorporando a trabajar a sanitarios incluso aunque dieran positivo también en la segunda de comprobación del coronavirus siempre que no tuvieran sintomatología. En una comparecencia telemática ante los medios de comunicación, el portavoz del Departamento de Salud, Mikel Sánchez, no ha negado este extremo, aunque no ha ofrecido detalles sobre lo que está ocurriendo más allá de recalcar que no se envía a profesionales con síntomas a su puesto de trabajo y de insistir en que es una práctica habitual en toda España.

"Los servicios de prevención de cada organización sanitaria se encargan del seguimiento de los trabajadores sanitarios que pueden estar infectados. Osakidetza cuenta con una serie de protocolos específicos que son el reflejo de los que se siguen en el resto de las comunidades y que responden a los criterios del Ministerio de Sanidad. Están avalados por las sociedades científicas y por el conocimiento científico que tenemos a nivel mundial. En ningún caso se envía a pacientes sintomáticos a trabajar. No estamos enviando en ningún caso a personal sanitario con síntomas a trabajar, como no puede ser de otra manera. Nosotros somos los principales interesados en que esto no ocurra. No enviamos a trabajar a pacientes, en este caso personal sanitario, con sintomatología", ha recalcado Sánchez, que en todo caso no ha aclarado si, como denuncia el SME, hay casos de positivos que han recibido el alta médica y se están incorporando en los últimos días a sus puestos.

"¿Ha dicho la verdad el Gobierno? Sí. Nadie con síntomas está yendo a trabajar. ¡Sólo faltaría! Pero eso no es lo que denunciamos. Decimos que no se puede enviar a nadie a trabajar sin estar seguro al 100% de que no es infecto-contagioso. Si no es con una PCR, se podría hacer con un análisis de sangre para ver los anticuerpos. Pero no se está haciendo así", insisten portavoces del SME.

El SME indica que conocen ya al menos un caso de un enfermero ya reincorporado y que está "atendiendo a pacientes". "Lo hace con la misma protección que todos nosotros", indican las fuentes consultadas. Otras fuentes indican que los servicios de Salud Laboral están poniendo ya fechas a sanitarios sin síntomas sin que se conozcan los resultados de la PCR.