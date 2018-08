"El Athletic ha apostado mucho por el fútbol femenino, eso es lo que hace que sea un club tan grande"

Maite Oroz nació en 1998 en Huarte (Navarra) y empezó su carrera futbolística en el Osasuna. Ha jugado en las diferentes categorías de la Selección Española, ha quedado campeona de Europa en una ocasión y subcampeona en tres. También es subcampeona del mundo y compagina sus estudios universitarios con su vida profesional.

¿Desde cuándo juega al fútbol?

Desde los seis años, empecé en el equipo de mi pueblo, el Huarte.

¿En qué equipos ha jugado?

En el Huarte, pero al pasar a fútbol 11 ya no podía jugar con chicos y entonces me llamó el Osasuna. De ahí al Athletic, donde estoy ahora.

¿Tiene algún referente?

Desde pequeña siempre me he fijado en Ronaldinho, porque me gustaba mucho cómo jugaba y me parecía una persona muy humilde.

Como dice, la humildad es muy importante en alguien que ha alcanzado la fama. ¿Qué le ayuda a mantener los pies en el suelo?

La clave es pensar que soy igual que los demás, no por jugar a fútbol soy mejor ni peor. El no creerte superior te ayuda a luchar cada día por lo que te gusta y esforzarte.

Usted se esfuerza también fuera del campo. ¿Qué estudia?

Estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

¿Es difícil compaginar estudios y fútbol a nivel profesional?

Se hace lo que se puede, aunque de momento voy bastante bien. Voy a clase por las mañanas y entreno por las tardes. Resulta un poco pesado, pero al final saco tiempo para todo.

Su carrera deportiva exige mucha disciplina, ¿se pierde por ello actividades que hace gente de su edad?

Sí, el deporte requiere mucho trabajo y tiempo, pero es algo que he elegido yo y que me gusta. Merece la pena.

¿Alguna vez se ha arrepentido por ello?

Me he perdido muchas cosas que mis amigas han podido vivir, pero no me arrepiento.

Pero el fútbol también le habrá regalado buenas experiencias, ¿cuál ha sido la mejor?

Me quedo con la liga que ganamos hace dos años con el Athletic y con haber quedado campeona de Europa con la Selección Española, que es algo muy grande.

¿Y la peor?

Me lesioné en la final del europeo en Islandia y a pesar de que ganamos y me fui contenta por la victoria del equipo, no disfruté del todo porque no pude jugar.

Para una futbolista, los goles tienen vital importancia. ¿Cuál ha sido el más significativo para usted?

Era el partido de Champions que jugamos en San Mamés, habría unos 9.000 espectadores y marqué el 2-1 que nos dio la victoria. Fue una pena porque en el partido de vuelta nos remontaron y no conseguimos pasar a la siguiente ronda, pero me quedo con el gol para siempre.

En cuanto al equipo, ¿hay compañerismo real o suele haber roces?

Siempre hay roces, es algo normal, pero en general hay bastante buen rollo y nos llevamos muy bien.

Llega un fichaje nuevo al equipo que ocupa su misma posición, ¿es una motivación para esforzarse más o desea de manera inconsciente que no esté a la altura?

Hay gente que lo puede ver de otra manera, pero yo lo veo como una motivación para superarme día tras día, así si juego es porque de verdad me lo merezco y no por el tiempo que llevo en el equipo.

Cuando tiene un partido malo, ¿le duele más que se lo digan su entrenador o sus padres?

Yo creo que al final me duele más cuando me lo dice mi padre, que es con quien más suelo hablar de fútbol.

¿Suelen ser muy estrictos?

No siempre tienes partidos buenos y alguna vez te toca asumir que no lo has hecho del todo bien, pero ni mis padres ni mis entrenadores han llegado nunca a echarme la bronca en serio.

Hoy en día llueven críticas por redes sociales, ¿cómo las lleva?

Será porque no suelo mirarlas mucho, pero no me ha tocado ver ninguna mala crítica todavía. Aun así, soy una persona a la que sí le importarían, y tendría que trabajar y esforzarme día a día aún más.

¿Y las positivas?

Eso se agradece, que te apoyen es muy bonito.

Pero, a pesar de los apoyos, no se da tanta visibilidad al fútbol femenino como al masculino. ¿Cree que esto conseguirá cambiarse?

No se le da la misma importancia, pero poco a poco se está consiguiendo. Al fin y al cabo, tanto ellos como nosotras hacemos el mismo deporte y sacrificamos el mismo tiempo.

En este aspecto, ¿ha notado cambios en los últimos años?

Sí. Antes no se televisaban tantos partidos de fútbol femenino como ahora, y estos dos últimos años hemos empezado a jugar en campos de primera división, por lo que nos están dando más importancia.

Y el sueldo, ¿es justo?

No me puedo quejar, porque una chica de 19 años que cobra este dinero al mes vive muy bien, pero sí que es verdad que comparado con los chicos no tiene nada que ver.

¿Qué es lo que más valora de su club?

El Athletic siempre ha apostado mucho por el fútbol femenino y hay muy buen rollo, vas por los pasillos y todo el mundo te saluda… eso es lo que al final hace que sea un club tan grande.

Entonces, si le ofrecieran jugar en un equipo internacional y dejar su club, ¿aceptaría?

Ahora tendría que acabar el contrato con el Athletic, pero soy una persona a la que le gusta mucho viajar y vivir nuevas experiencias, y en el futuro sí que me gustaría.

Para finalizar, ¿tiene algún plan de futuro?

Aparte de jugar al fútbol, me gustaría ser entrenadora o profesora de Educación Física. Quiero hacer algo que esté relacionado con el deporte.