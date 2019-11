Sánchez confirma su apoyo a la presidenta de Navarra: "El socialismo español está orgulloso de ti y de tu Gobierno"

El presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha cerrado la primera jornada de campaña en Pamplona. El líder socialista ha reunido a más de un millar de personas en un acto en el que unos y otros se han felicitado por la exhumación del dictador Francisco Franco, y han acusado a los partidos de derecha de difamar e ir contra el Gobierno de Navarra. Ha llegado a escucharse entre el público aquello de "a la derecha ni agua".

Durante el acto han tomado la palabra los principales representantes públicos del PSN: la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, los cabeza de lista al Congreso y al Senado, Santos Cerdán y Toni Magdaleno, y la líder del grupo municipal en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que "el único partido foralista navarro es el PSN porque es el único que representa de manera más fiel que Navarra es una tierra de encuentro". Y ha lanzado un mensaje contundente de apoyo a María Chivite y al Gobierno en coalición con Geroa Bai y Podemos: "Te puedo garantizar que desde el socialismo español nos sentimos profundamente orgullosos de tu gobierno y de ti". Sánchez ha asegurado -en respuesta a Pablo Iglesias- que no va a haber una gran coalición con el PP: "En 40 años no hemos gobernado con el PP. Este hombre, en cuatro años, cuatro veces que ha votado en contra del partido socialista. Señor Iglesias, ¿va a continuar bloqueando un gobierno socialista?". Sánchez ha pedido el voto para el PSOE incidiendo en que "a día de hoy tenemos cero votos, los mismos que el resto de partidos políticos porque todavía no se han abierto las urnas, así que tenemos que ir a votar".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que "no vale pensar lo que pudo ser y no fue. Toca pensar en lo que está por venir, en lo que tenemos por delante. Por eso hay que ir a votar". Chivite ha exigido al líder de la oposición, Javier Esparza, que "deje de ser un muñeco de Rivera y Casado". Chivite ha expresado que "más les valdría dejar de jugar con Navarra porque Navarra no es ni será moneda de cambio. Navarra no está en juego". Visiblemente emocionada, le ha dado las gracias a Sánchez "por creer, por confiar, por estar ahí cuando teníamos a toda la derecha difamando", y le ha transmitido que "los navarros somos pocos, pero damos mucha guerra. Tal y como canta el himno de Navarra, somos gente noble y fiel".

Santos Cerdán, cabeza de lista al Congreso y secretario Ejecutivo de Organización Territorial, ha pedido el voto para el PSOE porque "si las derechas suman, pactarán con la ultraderecha". Y se ha referido a la fracasada negociación con Unidas Podemos para la conformación del Gobierno de España, asegurando que la formación liderada por Pablo Iglesias "tiene algunas buenas ideas, pero no sabe cómo llevarlas a cabo. A veces, incluso, tengo dudas de que quieran". Tras conocerse que Navarra Suma condiciona su apoyo a Sánchez a la disolución del Gobierno de Navarra, Cerdán se ha referido a Javier Esparza, portavoz de la coalición, y le ha pedido que "sea leal" a Navarra y "que respete al Gobierno". El cabeza de lista al Senado, Toni Magdaleno, ha tomado la palabra para pedir el voto a todos los navarros y navarras y ha acusado a los partidos de derechas de no tener "ningún escrúpulo a la hora de mentir". Por su parte, la líder socialista del Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha pedido a Sánchez que cambie "el Código Penal para que haya una verdadera diferencia entre lo que es abuso y lo que es violación", en referencia a la última sentencia sobre la Manada de Manresa.