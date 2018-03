La segunda edición del Uzta Festa propone a Pamplona directos en pequeño formato

La gente de Farmway Records en Pamplona y de Meyo Records en Bilbao le quieren dar un aire festivo al penúltimo viernes de Cuaresma y han programado la segunda Uzta Festa este fin de semana del 23 y 24 de marzo. Un ecléctico festival de la cosecha en la que, como ellos mismos dicen, no recogen una planta, sino varias especies.

“Procuramos programar música emergente y alternativa, alejada de los mercados mayoritarios”, explica Fermín Göo, programador del festival. Conciertos en pequeño formato, en salas de poca capacidad que permiten la cercanía con el artista, con todo el público involucrado en el concierto. Ese ambiente y las apuestas “no tan conocidas” son las señas de identidad de Uzta Festa: “Huimos de conocer el 100% del cartel; hay que ir con ganas de conocer cosas nuevas, descubrir bandas”, apunta Göo.

El festival viene este año, además, con novedades en cuanto a programación y espacios. Más bandas en cartel y más salas implicadas en el festival: Subsuelo como centro de los conciertos, Kato’s en la oferta de electrónica de baile y Cavas con directos de última hora. A esto se le añaden Txintxarri y Nebula, que ofrecerán un directo de presentación y vermú, respectivamente.

Después de que el año pasado The Suicide of Western Culture, Betunizer y la electrónica de Justin Robertson, entre otros, demostraran que el público no se sujeta a etiquetas a la hora de disfrutar, este año la apuesta se redobla.

Por destacar a algunos, Perro, referente del indie estatal, llega a Pamplona con nuevo disco, su tercer LP; los asturianos Fasenuova ofrecerán su electrónica industrial y qué decir de Anari, diva de la música en euskera contemporánea. Pedro La Droga y su música urbana también tendrán su espacio en la Uzta Festa 18.

Cartel de Uzta Festa 2018.

Pero también estarán Vulk, grupo revelación del panorama independiente, con el mejor directo de 2017 para Ruta 66; El dúo Esteban & Manuel, que pondrán a la audiencia patas arriba con su cumbia golosona. Los pamploneses Juarez y Exnovios, grupos que mejor recogen el pulso actual de la capital navarra. Los potentes Cuchillo de fuego, de los directos más intensos que pueden verse en la escena. Tronco, del mítico sello Elefant, con su pop íntimo que no dejará a nadie indiferente.

Además de los directos, la programación de electrónica viene encabezada por la fiesta del quinto aniversario de Canela en Surco, colectivo barcelonés liderado por Abu Sou y la gente de la prestigiosa tienda de Discos Paradiso, es decir, disco y world music en la pista de baile. El respetable podrá disfrutar también con el exquisito selector Katza, responsable de Paraleloan, club que, con nombres como Kode9, Anthony Naples y Hunee ha traído hasta nuestras tierras sonidos a medio camino entre la experimentación y el baile.

Y para acabar, /Göo, artista confirmado para el BBK Live 2018 y al que hemos podido ver en festivales como Primavera Sound o Low, ejercerá de residente de la Festa junto con Aritz Lazcoz, el encargado de hacer bailar las últimas horas de la noche en Kato`s disco durante muchos años a base de actitud y una selección de garage house y disco. Como guarnición, sesiones a cargo de galdakoztarra Fetén dj y los maños Unicornicats .

Una “apuesta” de programación que quiere asumir el riesgo de escapar de propuestas más comerciales. “Uzta Festa es variedad, porque estamos en contra de los macrocultivos, somos más de huerta. Uzta Festa es calidad en pequeños formatos”, apunta Fermín Göo. Este viernes y sábado en salas del centro de Pamplona. 10 grupos y 7 djs por 15 euros.

Anari "Gu" from bIDEhUTS.net on Vimeo.