El Gobierno de Navarra dice que el Ministerio dio la orden de pago de los 22 millones el 11 de enero

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha precisado que dicha cuenta es la "única" en "la que vienen realizándose todos los cobros procedentes de la Administración General del Estado".

Según ha añadido, "una vez remitida por parte del Gobierno de Navarra la información requerida, el Ministerio de Fomento comunicó, antes de finalizar el ejercicio de 2018, que el pago se haría en los primeros días de enero de 2019".

Esta mañana, Ayerdi ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que le ha molestado "bastante" escuchar declaraciones por parte del PSN, "no del Ministerio", "pareciendo decir que si no lo hemos cobrado en 2018 es porque nosotros nos equivocamos al dar no se qué código de cuenta". "A mi personalmente me molesta bastante", ha dicho.

Según ha dicho, "deslizar ese tipo de sensaciones de que parece que no se ha cobrado el dinero en 2018 porque nos equivocamos...". "No responde a la realidad", ha manifestado Ayerdi.