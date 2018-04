Una exposición de Iñaki Bergera recorre en el Museo Universidad de Navarra paisajes abandonados de Estados Unidos

Iñaki Bergera, fotógrafo y arquitecto, recorrió carreteras secundarias de Estados Unidos entre junio y agosto de 2012 y localizó gasolineras que fueron progresivamente abandonadas con la llegada de las grandes multinacionales en los 90.

Fruto de ese viaje surgió lo que hoy es 'Twentysix (abandoned) gasoline stations', una exposición producida por el Museo Universidad de Navarra que se ha presentado este miércoles.

La muestra podrá visitarse hasta el 14 de octubre en la sala Torre. En la presentación a los medios, el artista ha estado acompañado por Valentín Vallhonrat, director artístico del Museo.

Bergera ha explicado que siempre ha sentido "una fascinación crítica por el paisaje americano, por su estado de abandono, de homenaje al tiempo y la memoria". "No hay personas en estos lugares y no es algo premeditado. Yo soy quien los habita con mi mirada", ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado el importante peso que tiene en su obra la relación entre la arquitectura y la fotografía, y la mirada que este punto de partida supone.

En este sentido, el artista ha señalado su interés por "la morfología y la condición abstracta" de las gasolineras, piezas funcionales que comenzó a retratar sin un itinerario fijo, en distintos viajes por las carreteras americanas de estados como Arizona, Nuevo México y California.

En la muestra, Bergera también rinde tributo al artista Ed Ruscha, gran influencia en la escena del pop art y de la fotografía conceptual. Ruscha, cincuenta años antes que Bergera, recorrió la icónica Ruta 66, y fotografío 26 gasolineras, todavía activas, que después publicó en el libro 'Twenty Six Gasoline Stations'.

El Museo ha editado un catálogo de la exposición, que ya puede adquirirse en la tienda del centro y de forma online. El libro, que reproduce las piezas que forman parte de la muestra, está prologado por Alberto Martín, fundador del Centro de Fotografías de la Universidad de Salamanca. Su precio es de 24 euros.

Iñaki Bergera (Vitoria, 1972) es arquitecto y doctor por la Universidad de Navarra y profesor titular en la Universidad de Zaragoza. Becado por La Caixa, se graduó en el Master in Design Studies de la Universidad de Harvard. Investigador en el CCA de Montreal, el Center for Creative Photography de Arizona o el International Center of Photography de Nueva York, ha dirigido el proyecto nacional 'Fotografía y arquitectura moderna en España' y comisariado exposiciones en el museo ICO (PHE 2014 y 2016).

En 2001 realizó estudios de fotografía en la School of Visual Arts de Harvard y desde entonces desarrolla un trabajo fotográfico plasmado en exposiciones individuales como 'América, paisaje urbano' (2006), 'A Tale of Two Cities' (2008), 'En el paisaje' (2010) y 'Twentysix (Abandoned) Gasoline Stations' (SCAN 2014, PHE 2015) y en colectivas como 'Cambio de rumbo' (Tabacalera, 2017), 'La creación del paisaje contemporáneo' (Alcobendas, 2016) o 'Unfinished' (Venecia, 2016).