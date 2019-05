Sara Baras, Ketama y José Mercé, en la 6ª edición de Flamenco on Fire, que ofrecerá 56 actividades de calle

Todos los detalles el festival, en el que participarán los principales representantes del cante, el baile y la guitarra flamenca del panorama actual, han sido dados a conocer este martes en un acto celebrado en Civican y que ha contado con la asistencia de numerosos representantes políticos y del mundo de la cultura.

El director de Flamenco on Fire, Juan Casero, ha destacado que el festival, "aparte de una faceta artística y económica, tiene un componente social muy importante". Por ello, con el lema elegido este año, 'Generaciones, mitos y promesas', se busca "reflexionar sobre las conexiones intergeneracionales". "Es algo de lo que tenemos que aprender de nuestros amigos gitanos, cómo preservan, conservan y cuidan esas conexiones entre los mayores y los más jóvenes, singularmente en el flamenco", ha resaltado.

Sobre la programación, ha explicado que Flamenco on Fire contará con seis grandes actuaciones que tendrán lugar en el auditorio Baluarte de la mano de Sara Baras; Ketama; José Mercé y Tomatito; Rocío Márquez y Jorge Drexler; Rocío Molina e Isarel Galván. Además, habrá un ciclo nocturno "muy potente" en el Hotel Tres Reyes en el que participarán Rancapino Chico; Carlos de Jacoba; Juan de Juan; El Farru; María Terremoto y Paloma Fantova.

En esta edición, no faltarán las actividades de calle, con un total de 56 propuestas, que se han convertido "en una seña de identidad única de Flamenco on Fire", ha destacado el director, quien ha asegurado que en los festivales flamencos del mundo "no hay este nivel de actividad de calle".

Así, volverá a las calles de Pamplona el ciclo 'Flamenco en los Balcones', que en esta ocasión contará con una apertura "muy especial" y homenajeará a la campana Gabriela de la Catedral Santa María la Real de Pamplona por su 500º aniversario. El 20 de agosto, Gabriela repicará una vez más de la mano de Ketama, abriendo paso al cante por martinete de David de Jacoba y Rancapino Chico que inaugurará la sexta edición del festival.

El 21 de agosto, comenzará un circuito de recitales en los balcones de tres puntos emblemáticos de la ciudad, que finalizará el 25 de agosto. Se ofrecerá una primera actuación a las 12 horas en uno de los balcones de la calle La Mañueta; a las 12.45 horas en el balcón de la plaza del Ayuntamiento; y para concluir la mañana, a las 13.30 horas será desde el balcón del Hotel la Perla.

El Tío Selín y José Jiménez; Rancapino y Antonio Higuero; David de Jacoba y Carlos de Jacoba; Ángel Ocray y Rafael Borja; Pepe Habichuela y Ketama; José del Tomate, Sergio de Lope, Tomatito, María José Llergo y Marc López; o Ezequiel Benítez y Paco León, serán algunos de los artistas que participarán en este ciclo gratuito.

Además, tras la "gran acogida" de la última edición, volverá la 'Jam Flamenca' para abrir el flamenco a nuevos públicos, aunque en esta ocasión cambia de ubicación y será en el Bosquecillo. A las 14.30 horas, personalidades del flamenco pincharán una selección musical. A continuación, arrancarán los 'Conciertos del Bosquecillo' de la mano de La Banda de Ketama, Monty, Los Flamencos de Navarra y Antonio Lizana.

El espacio del Bosquecillo seguirá ambientado hasta las 22.00 horas con las sesiones musicales de Pablo Calatayud, Miguel Morán, Juan Casero, Monty, Pedro Gabarre 'Popo', Félix Estévez y Jolis Muñoz.

JORNADAS SOBRE ARTE FLAMENCO

Además, en el marco del festival tendrán lugar las 'VI Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona', que se celebrarán un año más en colaboración con la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló y el apoyo de Fundación Caja Navarra, Caja Rural y Obra Social La Caixa.

Se trata de un programa de conferencias, mesas redondas, clases magistrales, e intervenciones artísticas en la ciudad que tendrán lugar del 20 al 25 de agosto.

Como parte de las jornadas, este año el centro de arte flamenco El Juncal organizará un Flash Mob que tendrá lugar en plaza del Ayuntamiento. Una acción abierta a todo aquel que quiera memorizar la coreografía y participar.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En la presentación del festival, aparte del director de Flamenco on Fire, han tomado parte representantes de distintas entidades que colaboran con esta cita con el flamenco, como Fundación Caja Navarra, CaixaBank, Fundación Baluarte, Gaz Kaló, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral. También ha estado presente Mikel Urmeneta, director de Katuki Saguyaki y que ha sido el encargado de realizar el cartel del festival.

Todos ellos han puesto en valor el desarrollo de este festival que, según han indicado, "está consiguiendo eliminar etiquetas y prejuicios de la sociedad sobre la cultura gitana". También han destacado la colaboración público-privada existente para su desarrollo y lograr que Pamplona "sea la capital del flamenco en agosto".

En este sentido, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, ha valorado la "convivencia y cohesión que genera" este festival en la ciudad con "una propuesta que aglutina a muchas sensibilidades en torno a la música". Y ha destacado que Flamenco on Fire posiciona a Pamplona como una ciudad "abierta y plural".

Por su parte, Maitena Ezkutari, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, ha valorado el trabajo realizado en este último año para la creación de un producto turístico en torno al festival, en el que también se ofrecen visitas por Pamplona, y que consigue que Flamenco on Fire "pueda llegar a más público y más internacional".