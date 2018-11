Un economista sénior del Banco Mundial imparte en la UPNA sesiones sobre economía de la salud como profesor visitante

Rafael Cortez, economista sénior del Banco Mundial con sede en Washington D.C. (Estados Unidos), ha impartido en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) unas sesiones sobre desarrollo económico y economía de la salud, como profesor visitante, a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y a investigadores del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics).