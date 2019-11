Apuntes de la 'campaña electoral reducida'

Desde el primer instante de este viernes 1 de Noviembre, -curiosamente Día de Todos los Santos en los calendarios-, ya estamos en Campaña Electoral, y como en esta ocasión la campaña ha quedado limitada a nueve días escasos (más el consiguiente Día de Reflexión), habrá que aligerar el paso y hablar, quienes tengan que orar o predicar, con mayor celeridad, quizás usando frases en sentido figurado o pronunciando las palabras de forma atropellada.

Caben otras posibilidades, por ejemplo, que la labor de prédica, durante estos nueve días, la protagonicen más personas, más o menos el doble que en las campañas que han durado quince días. O bien que se programen más de dos actos cada día, en los que los líderes proclamen sus virtudes. Esto iría en detrimento del número de asistentes a los actos, dado que los ciudadanos emplean al menos ocho horas diarias en dormir, nueve horas para servir a la honorable acción de trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente, y tres o cuatro horas, como mínimo, para comer y hacer las labores domésticas y familiares. Esta distribución horaria nos deja poco tiempo para el ocio o el divertimiento, de modo que el hecho de acudir a actos políticos o mítines solo será posible, y se hará con agrado, si la discreción política del partido de cada cual genera optimismo suficiente y despierta ilusiones.

El comportamiento de los líderes no incita a alegrías, máxime cuando las encuestas auguran resultados tan enrevesados como los de las anteriores Elecciones. Y las primeras palabras de los líderes tampoco auguran nada nuevo. Continúan presos de sus infalibilidades, algo que tiene mucho que ver con la soberbia y muy poco que ver con la humildad o el rigor que debe adornar a un aspirante a servidor público. Parece evidente que, a tenor de las previsiones y encuestas, el PSOE será el ganador con cierta holgura, aunque no con suficiencia, y que el panorama que se presente no se diferenciará mucho del que surgió de las anteriores Elecciones. Sin embargo los líderes se obstinan en continuar, erre que erre, en las mismas posiciones que provocaron fracasos anteriormente.

Veamos: P.S. ha afirmado en su primer mitin que no habrá “gran coalición”, y ha preguntado a Podemos: “¿Vetarán por quinta vez un gobierno progresista del PSOE, uniendo sus votos contrarios a los de la ultraderecha?”. Y yo me pregunto: ¿acaso tiene alguna duda?. Es cierto que revestirán su veto con palabras rimbombantes, pero Podemos se nutre electoralmente de la estrategia mezquina consistente en sembrar dudas en los posibles votantes del PSOE, en culpabilizarles de todo, aunque de nada en concreto. Por eso conviene que abramos nuestras mentes (y que abran las suyas los nuevos líderes) para que las ideologías perduren y dejen de ser acomodaticias, pero han de ser a la vez útiles.

Y que, tras el día 10, todo sea posible y lógico, porque la obstinación de los líderes no hace sino provocar hastío en las bases de los partidos y en los votantes. Y no es verdad que la obstinación fortalezca los liderazgos, más bien los convierte en quimeras… Y no tengo nada claro que esta Campaña Electoral reducida de tiempo deba emplear sus fuerzas en resolver quimeras.

*Josu Montalbánen la actualidad es concejal del PSE en Zalla. Ha sido diputado en el Congreso, juntero en Bizkaia y diputado de Bienestar Social en Bizkaia