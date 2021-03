Entrevista exclusiva (y falsa) a Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso nos cita en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que acaba de inaugurar por séptima vez. En el pabellón 3, donde ha instalado su oficina de campaña, hay 352 camas. Solo una está ocupada. En ella, tumbada boca abajo, nos espera Isabel Díaz Ayuso.

Presidenta, ¿se encuentra bien?

¡Anda que no! ¡En mi vida me había encontrado mejor, fíjate lo que te digo! ¿Por?

No sé, es que… Como está ahí tumbada…

¡Eso es porque soy libre, chaval! Libre para tumbarme y para levantarme. Mira, mira cómo me levanto ahora. ¡Jop! ¿Has visto? ¿Qué te parece?

Me parece que se ha levantado usted muy bien, presidenta.

Es una metonímica de estas, una imagen visual, ¿entiendes? Yo sé mucho de comunicación política. No como la momia de Gabisoso. ¡Qué hombre más parao! ¡Es que te chupa la energía! Una vez vino a verme y no me di cuenta de que estaba en el despacho hasta las dos horas, cuando hizo una cosa así con la boca, como una pompita de baba. ¡Libertad o taxidermia! Mira, mira cómo salto. Jop. Jop. Jop. Energía pura. ¿Has visto alguna vez a un comunista saltando?

Pues ahora mismo no caigo.

¡Si es que no saltan! Y, si por ellos fuera, nos prohibirían saltar a los demás. ¡Venid a por mí, comunistas! Jop, jop, jop.

Señora Ayuso, se está poniendo muy roja.

¡Ojo, microrracismo!

¡No, no! Solo digo que… está usted sudando mucho.

¡Porque puedo! ¡¿También queréis quitarnos eso?! Dios, ¿qué os pasa a los comunistas? ¿No os vale con hundir la hostelería de media España? Mira, escúchame una cosa. El humano es el único animal que sigue tomando leche de adulto. ¿Por qué? Porque le da la gana. ¡Que nos dejéis en paz, hombre ya! ¿Qué crees que pasaría si los comunistas llegasen a Madrid? ¿Qué crees que harían con la leche?

Pues…

En una palabra: avena. ¿Tú has probado la leche de avena?

No.

Pues sabe a avena. Y la avena es para los perros. Lo sé bien, fui directora de comunicación de uno.

¿Está diciendo que Gabilondo impondría la avena?

¡Ay si solo fuese la avena! ¡Ese hombre nos metía a todos en la cama a las siete de la tarde! Y luego está el tema de los colegios, claro.

¿Qué pasa con los colegios?

Clases de cóctel molotov, eso pasa. Ya lo están haciendo en algunas comunidades. Hasta organizan ligas interprovinciales.

¿De cócteles molotov?

Como lo oyes. Pero podría ser peor. La de Más Madrid, la Mónica García esta. ¿Tú sabes qué ha estudiado?

La verdad es que no.

Anestesista. ¡Anestesista, no fastidies! ¡Imagínatela en coalición con Gabisoso! ¡La anestesista y el aburrevacas! Corea del Norte nos parecería la Pachá. ¡Libertad o sopor! ¡Elige, venga!

Ah, pues… Libertad, claro.

¡Tú y todos! Ahora escucha, atento, imagen visual. Imagínate que te cruzas con un inmigrante peligroso de esos que el PSOE nos mete en España día sí día también y te pega un tiro.

¿Ahora?

Luego, en la calle, ¿qué más da? Tú imagínatelo.

Vale.

Pues mira, en Madrid tú puedes elegir libremente dónde quieres que te saquen la bala. Eso no pasa en el resto de España. Si gobernaran los comunistas tendrías que pagarle la bala al criminal, tome usted, 20 euros o lo que sea. ¡Y espérate que no le pusieran su nombre a una plaza!

Pero eso que dice no es…

Bueno, venga, vete ya, que tengo que inaugurar el hospital.

¿Otra vez?

¡Es mío, déjame en paz!

Vale, eh… Gracias por recibirme, presidenta.

¿Sabes quién odiaba la leche también? Stalin.