Una semana después de la nevada Madrid sigue impracticable. El caos del sábado pasado se ha perpetuado en el tiempo gracias a la ineptitud política de los dirigentes de Madrid y se ha esclerotizado en forma de placas de hielo. En Madrid ya han pasado ocho días sin que se recoja la basura, sin que se pueda caminar por las aceras y sin que muchos vecinos puedan coger sus coches. Este miércoles se cumplirán diez días de retraso desde que los niños tuvieran que haber vuelto al colegio pero no pueden porque la comunidad autónoma no es capaz de garantizar el acceso ni la seguridad. Una nevada que cayó de la misma forma en otras ciudades y provincias que ya han recuperado la normalidad sigue poniendo en jaque a todos los madrileños. Pero tienen lo que se merecen. Han elegido a quien promete una pala en vez de impuestos para que no la necesiten.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión