Melancolía, ingenuidad o esperanza

Cuando alguien nos habla de esperanza, y particularmente de esperanza aplicada a la política, es fácil que el globo ocular modifique su trayectoria para que nuestra mirada se sitúe un pelín por encima del hombro mientras ardemos en deseos de regalarle a ese interlocutor una tacita de Mr. Wonderful y lo animamos cortésmente a que se vaya a contarle a otro sus milongas esperanzadas. El motivo es un prejuicio: aquel que nos lleva a creer que la esperanza es sinónimo de candidez, ingenuidad u optimismo.

Hoy sale a librerías mi último ensayo, «Melancolía». Son doscientas páginas de discusión y reflexión sobre varios temas que me parecen importantísimos para pensar nuestra política y nuestras ideas. Y creo que me hallo más cómoda en ese formato, largo, pausado, que en la aceleración de las columnas. Pero hoy no quiero o no vengo a hablar de mi libro, sea por pudor o por cortesía: el que me venía a la cabeza era un texto de un intelectual con mil veces más galones que yo. Se trata del inteligentísimo «Esperanza sin optimismo», de Terry Eagleton.

El optimismo, para Eagleton, se distingue de la esperanza por su banalidad e irracionalidad: se acerca mucho al pensamiento mágico que considera que las cosas acabarán yendo a mejor porque sí. La esperanza, en cambio, busca lo posible y enraíza en lo realmente existente, lo cual aspira a cambiar: es una virtud y nunca se parece a la magia. El ciclo de intento y fracaso, sin rendirse, es típico de la esperanza; y quizá nada sea más esperanzado que la aleación tan manoseada entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. La esperanza es voluntad inteligente, voluntad aplicada, realismo, en ningún caso frases felices o leyes de atracción del deseo. La esperanza conoce los límites y fronteras: se construye con empeño y su labor no ceja, pero no por no cejar se convierte en fantasía.

Recuperar la esperanza no es ilusionarse inútilmente por reiteraciones cada cuatro años de los mismos proyectos. Es imaginar algo, construir una idea, concebir un estado distinto de las cosas: concretarlo todo y pensar en sus direcciones siendo perfectamente conscientes de las enormes dificultades del presente. La esperanza no es un afecto fetiche, sino un tesoro a cuidar, extremadamente delicado. Y en la esperanza se puede insistir desde muchos lugares, pero no desde el cinismo.