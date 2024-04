Una película para Borja Sémper

Una lleva tantos años en este oficio que no es fácil que un político le decepcione. Más que nada porque las expectativas acostumbran a ser bajas. Pero reconozco que cuando Borja Sémper regresó a la primera fila y nada menos que como portavoz del PP pensé que era un acierto porque podía aportar la serenidad imprescindible en una posición tan visible en cualquier partido y más en un PP que se vendía como moderado y conciliador. Siguiendo con la confesión, les reconozco que más de un compañero me avisó de que erraba en mi percepción. Efectivamente estaba equivocada y lo digo con no poca desazón.

De todas las declaraciones que Sémper ha realizado durante estos meses, la que ha retratado como pocas su impostada sensibilidad es la que hizo hace unos días defendiendo la mal llamada ley de Concordia que el PP y Vox impulsan en Castilla y León y que lo que pretende es borrar la memoria de las víctimas y el nombre de sus verdugos. “Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable”, argumentó el portavoz popular. Pero el texto que su partido ha acordado con la extrema derecha no tiene nada de razonable. Lo que hace es reinterpretar el franquismo.

“La ley de Concordia del PP y Vox en Castilla y León dice en su artículo 4.4 que cuando realicemos una exhumación no podremos publicar información sobre los asesinos, ni sobre las víctimas. Una ley que blanquea al fascismo, una ley mordaza para las víctimas de la dictadura”, ha denunciado la Asociación para la Recuperación Memoria Histórica.

En el pueblo burgalés de Bañuelos de Buruera fue asesinado Antoni Benaiges, un maestro catalán cuya memoria honra la película ‘El maestro que prometió el mar’. Como no hay pastillas contra el cinismo, el mismo que transmuta la memoria en concordia de una parte, la película es una buena receta para los Sémper de Castilla. Aunque quizá tampoco les ayude a entender la historia de los asesinados en las cunetas y los montes de La Pedreja, que sepan tanto el portavoz del PP como todos aquellos que defienden su ley que en las fosas de aquel pueblo de Burgos reposan los restos de al menos 300 asesinados como Antoni Benaiges que siguen sin ser identificados. Que sepan también que con la ley del PP y Vox se echa más tierra encima para que sigan perdidos en el agujero negro de la historia de España, malogrando la conexión de un pasado muy vivo con el presente. Y han pasado casi 88 años de las venganzas de la Guerra Civil. Incomprensible, doloroso.

Frente al cinismo de querer reescribir la historia, la película de Patricia Font y el trabajo documental de Sergi Bernal sobre la huella de Benaiges, nos descubre a un apóstol de un método de enseñanza en el que niños y niñas son el centro del sistema educativo, un izquierdista de corazón inocente que los falangistas burgaleses eligieron como diana como a tantísimos maestros ejecutados en aquel verano del 36.

La trinchera española sigue abierta: en Valladolid, la Seminci premia a la película sobre Benaiges mientras el gobierno de PP-Vox aprueba una ley perversa y el ayuntamiento de Briviesca prohíbe una obra de teatro sobre el maestro que prometió el mar. Claro que veníamos del desaparecido Pablo Casado quejándose de lo pesados que son los familiares de los muertos abandonados en las cunetas de la guerra civil. El desaliento es esto.