¿Seguro que no estaba Podemos?

Si pasas lista a los asistentes al acto de Sumar en el Magariños, cuando te quieres dar cuenta estás canturreando una vieja canción de Sabina, el Todos menos tú. Prueben a leer lo que viene con la canción de fondo (pinchando aquí), ya verán:

“Jóvenes y yayas, currantes y estudiantes,

Alcaldes, alcaldesas y algún eurodiputado,

Activistas sociales, una poeta exiliada,

Presentadores de TV, riders y jubilados,

Ecologistas, sindicalistas, ex del PSOE,

Ministros, diputados y también ex diputados,

Líderes de siempre y algún recién llegado,

Ilusionados, desilusionados y los reilusionados,

Colau, Ribó, Garzón y Enrique Santiago,

Asens, Mónica, Rita y Errejón,

IU, el PCE, Catalunya en Comú,

Chunta, Equo, Más Madrid y Más País,

Compromís, Drago y la Alianza Verde…

Estaban todos menos tú,

Todos menos tú…“

Estaban todos menos Podemos, claro. Si miras la lista completa de asistentes de la izquierda política, sindical, social y cultural, la única silla vacía llama más la atención, es escandalosa: allí estaban todos menos Podemos. La izquierda a la izquierda del PSOE casi al completo, pero sin el gran ausente, el más nombrado en todas las crónicas previas y posteriores al acto.

No, Podemos no estaba en Magariños, no apoyó el lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz y su plataforma Sumar. Un momento, ¿seguro que no estaba? Esperen, que repaso otra vez la lista de asistentes, y la de quienes no pudieron estar pero ya habían dado su apoyo en días previos… Repaso, repaso, y cuanto más nombres leo, más dudas me entran: ¿seguro que no estuvo Podemos?

Junto a Yolanda Díaz estaban varios de los firmantes del manifiesto “Mover ficha”, aquel que en 2014 sirvió de lanzadera a la candidatura de Iglesias a las Europeas. También parte del núcleo original de Podemos, quienes estuvieron en la primera hora y se fueron quedando por el camino. Veo también a gente que asistió a algún Vistalegre, que integró listas internas y candidaturas electorales, que ocupó cargos institucionales con Podemos. Y mucha otra que no tuvo cargos pero se implicó activamente en algún momento, colaborando en la redacción de programas, interviniendo en mítines, defendiendo sus posiciones en público. Por no hablar de tantos votantes y ex votantes de Podemos que también estaban en el Magariños este domingo.

Pero espera, que no solo hay ex: junto a Yolanda Díaz había varios líderes territoriales de Podemos, y buena parte de sus actuales diputados en el Congreso. Puedo reconocer también a otra gente y organizaciones que, sin integrarse en la organización, fueron de la mano en elecciones municipales y autonómicas, en candidaturas conjuntas y confluencias. Y está también Izquierda Unida, que sigue siendo parte de Unidas Podemos. Por contar, podemos contar hasta a la propia Yolanda Díaz, cuya trayectoria última debe mucho a Podemos y a Pablo Iglesias.

Así que más exacto que “no estaba Podemos”, sería decir “no estaba la actual dirección de Podemos”. Y es que el protagonismo de la organización de Pablo Iglesias en el último ciclo político ha sido tan central, y ha dejado tanta gente por el camino, que resulta inevitable que Podemos, si no orgánicamente, sí estuviera en espíritu en el acto de Sumar. Un amigo, ex de Podemos, me dice emocionado que el acto tuvo mucho de reencuentro, de volver a ver a tanta gente con la que había compartido proyecto en los últimos años.

Por eso se hace más inexplicable que, estando ahí tanto de lo que significa Podemos, no esté Podemos, no esté su dirección. Razón de más para que abandonen el repliegue y se sumen cuanto antes.