Yolanda Díaz presenta su proyecto para unir a la izquierda: “Quiero ser la primera presidenta de España”

La cuenta atrás ha terminado. Yolanda Díaz ha anunciado por fin su candidatura a las elecciones generales tras dos años de articulación del espacio político que ha lanzado este domingo, Sumar, con el que espera tejer la maltrecha unidad de la izquierda de cara a las próximas generales. “Quiero ser la primera presidenta de mi país, quiero ser la primera presidenta de España”, ha dicho en un multitudinario acto en el Polideportivo Magariños de Madrid empapelado con un lema: “Hoy empieza todo”.

“He dicho que lo más importante para Sumar era levantar un proyecto de país, porque sí, sin imaginación, sin ideas, no podemos cambiar la vida de la gente. He dicho que iba a recorrer toda España, con los voluntarios y las voluntarias, y lo hemos hecho, lo hemos conseguido: he conocido todo tipo de experiencias. Quise escuchar y lo he hecho. Os sentí muy cerca de mí. Sentí la ilusión, la esperanza. Sentí que había mucha gente que volvía a creer en la cosa pública. Sentí que había mucha gente que quería sumar, que tenía muchos sueños y que quería tener la posibilidad de seguir caminando. Me tomé mi tiempo. Sé que a veces no me comprendíais. Soy una mujer que dudo mucho, pero es verdad que creo que dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida”, ha defendido la vicepresidenta segunda del Gobierno ante miles de personas. “Y, hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante”, ha desvelado.

Yolanda Díaz ha asegurado que se apoyará en la “fuerza de las mujeres” para llegar hasta Moncloa. “Es hora de que las mujeres seamos las protagonistas de la historia”, ha lanzado. “La España de las mujeres es imparable”, ha zanjado. Una fuerza femenina que, ha dicho, está cansada de “tutelas”. “Las mujeres no somos de nadie. Yo no soy de nadie”, ha recordado.

Arropada por unas 3.000 personas y un pabellón desbordado, Yolanda Díaz ha celebrado este domingo último acto de una gira que se ha alargado casi un año por diferentes territorios de España y el primero de los actos que encabezará ya con la decisión anunciada de que será candidata a la Moncloa.

Más de 20 ciudades, desde el primer acto en el Matadero de Madrid, en verano, en en una caravana de actos en los que ha ido recogiendo las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía para articular una plataforma política transversal, que trascienda el espacio político actual que representa Podemos mermado, por méritos ajenos y propios, después de una década extenuante. La formación que lidera Ione Belarra ha sido la principal ausente, también en el discurso de Díaz, que si ha recordado a ese partido ha sido con alguna referencia velada.

La mayoría de los partidos, que según han afirmado no han puesto condiciones para asistir al contrario que Podemos, sí han estado en las primeras filas del Magariños este domingo. Ada Colau y todas las caras visibles de su proyecto político, Catalunya en Comú, entre ellos Joan Subirats, el ministro de Universidades; Íñigo Errejón, Mónica García y Rita Maestre, de Más País y su marca madrileña; Alberto Garzón y toda la plana mayor de Izquierda Unida, entre ella el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Juantxo López de Uralde, el líder de Alianza Verde que se mantuvo leal a Pablo Iglesias cuando el espacio de Podemos se dividió con la marcha de Errejón. Así, hasta sumar una docena de partidos como Compromís, Verdes Equo, la Chunta Aragonesista, Proyecto Drago, del ex número tres de Podemos Alberto Rodríguez, Baztarre o Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Díaz ha agradecido desde el escenario a todas y cada una de las fuerzas que la han acompañado. “Gracias a Alberto Garzón por estar donde hay que estar”, le ha dicho. Ha ido nombrado a uno por uno. A Colau, por convertir a Barcelona “en referente internacional”; a Mónica García, por la “dignidad de la sanidad pública”; a Íñigo Errejón, por la “inteligencia” para aportar a un nuevo proyecto de país.

“La ilusión es real y envuelve a miles de personas”, ha declarado Colau antes de acceder al recinto. La alcaldesa ha añadido que Sumar no solo cuenta con personas “trabajando para ser un país mejor, para poner a los ciudadanos en el centro” sino también “para pararle los pies a la derecha”. “Creo que hoy era fundamental estar aquí. Hoy hay muchas presencias, está la presencia del espectro progresista”, ha afirmado Mónica García, en declaraciones a los medios a la entrada.

“Esta es la política con mayúsculas es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos, acordar, unir voluntades esperanzas y sueños”, ha sostenido. “A Sumar le toca ensanchar la democracia. Está en riesgo por el partido del odio, que tiene muchos nombres en Italia, Brasil, Chile, Estados Unidos. Uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia. Hemos venido a algo muy grande. A ganar un país”, ha aseverado.

Entre las gradas del Magariños también ha habido una importante presencia de organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones profesionales y figuras de la cultura y la academia, como la escritora nicaragüense Gioconda Belli, que ha tomado la palabra antes del discurso de la ministra.

La expectación por el anuncio de Yolanda Díaz ha desbordado las previsiones de los organizadores. A primera hora de la mañana, varios centenares de personas ya hacían fila para entrar al pabellón, cuna del Estudiantes de baloncesto, unido al colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. En el corazón adinerado de las capital madrileña, se podía ver alguna bandera republicana y escuchar gritos de bienvenida a las líderes de la izquierda española, como Colau, García o Maestre.

“Podían haber llenado un Vistalegre”, se lamentaba una chica al llegar y comprobar que, ya a esa hora, le resultaría imposible entrar. Los organizadores han abierto uno de los patios adyacentes para desplegar allí una pantalla gigante donde proyectar el discurso, allí se han juntado otras 2.000 personas, según los organizadores. “Es muy ilusionante”, oponía otra chica a la entrada, admirada por la cantidad de gente que ha acudido al acto de lanzamiento de Sumar. Entre el público, flotaba el recuerdo de las ausencias. “Tienen que ponerse de acuerdo, porque lo que viene es terrible”, decía una asistente.

“Las mujeres no somos de nadie y estamos cansadas de tutelas”

El acto se ha desarrollado como los que han caracterizado el proceso de escucha de estos meses. Primero ha intervenido Helio Roque, creador de contenido, Maite Navarro, una pequeña comerciante y una sindicalista, Teresa Fuentes. A continuación, han tomado la palabra la activista LGTBI Carla Antonelli y la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

Yolanda ha comenzado acto seguido un discurso en el que ha recopilado una suerte de programa de Gobierno, con las líneas políticas que ha ido lanzando en los diferentes actos de estos meses, una carta de presentación para la ciudadanía y para el resto de partidos de su espacio político, con fuertes críticas a la derecha, también veladas a Esquerra Republicana y con una reivindicación de las mujeres.

Díaz ha citado a su compatriota Rosalía de Castro: “Yo soy libre. Nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino”. Lo ha hecho para defender el papel de las mujeres en la historia. “Las mujeres no somos nadie”, ha dicho.

“Es necesario que lo proclamemos, porque parece que aún hoy debemos llevar la preposición ‘de’ pegada a nuestro nombre, para marcar nuestras adhesiones y nuestras deudas. No. Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas. Estamos muy cansadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas”, ha lanzado sin mencionar a nadie pero tras dos años en los que su camino político ha estado marcado por las intervenciones de su antiguo amigo y compañero político Pablo Iglesias.

“No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien. Lo vamos a hacer como lo han hecho muchas mujeres en nuestro país”, ha prometido entre los aplausos de todo el auditorio.

La vicepresidenta segunda ha recordado a aquellas “madres de la Constitución invisibles”. “Lo hacemos por las maestras y por nuestras profesionales sanitarias que nos salvaron durante la pandemia y nos cuidan todos los días. Por las mariscadoras y las abogadas, por las trabajadoras de la cultura y las peluqueras, por las empleadas de hogar y las empleadas públicas. Por las agricultoras y las panaderas y por todas las mujeres que hacemos trabajos que no existen para las estadísticas”, ha repasado.

“Lo hacemos por esa España de las mujeres que se abre paso, el país que quiere ser pero todavía no ha sido. Un país fiel a su memoria y no a sus muchos olvidos. Y lo hacemos porque todos y todas tenemos una razón con nombres y apellidos para seguir defendiendo las cosas que nos importan”, ha reclamado.

“Derrotar políticamente al neoliberalismo”

Igual que en el discurso de la moción de censura, antes de presentar su esbozo programático, Díaz ha enmendado las propuestas y las políticas del Partido Popular y la extrema derecha. “Frente a quienes hacemos política para mejorar la vida de la gente, están quienes practican las políticas del dolor”, ha dicho la vicepresidenta. “La austeridad causó mucho sufrimiento a nuestra gente y nos ahogó durante diez largos años. Hoy vivimos un auténtico cambio de época que merece una respuesta diferente”, ha opuesto Díaz.

Para ese cambio de época, en la que las fuerzas políticas y la sociedad han conseguido “matar intelectualmente” al neoliberalismo, ahora, considera, hace falta “derrotarlo políticamente”. Y a continuación, ha puesto nombre y cara a “quien mejor representa las políticas del dolor”, de ese neoliberalismo.

“Es el PP del señor Nuñez Feijóo en España defendiendo recortes para la mayoría y privilegios fiscales para los más ricos, como en el Reino Unido. - Un PP que prefiere una reforma de las pensiones a la francesa, que recorta derechos, frente a la reforma de este Gobierno que los recupera”, ha dicho. “Un señor Feijóo que recurre ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Porque quiere que los suyos paguen menos para que vosotros paguéis mucho más”.

“La política con mayúsculas”

Frente a ese contexto de “ruido”, de “polarización”, que exigía “dureza”, Yolanda Díaz ha contrapuesto su “política con mayúsculas”. “La política con mayúsculas es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos; la política con mayúsculas es acordar como hace cada día la gente en su centro de trabajo o en su comunidad de vecinos; la política con mayúsculas es unir voluntades, esperanzas y sueños”, ha exclamado.

Es ahí cuando ha repasado esas razones que han convertido a Yolanda Díaz en la política mejor valorada del país, la subida del salario mínimo interprofesional un 47% en estos años, hasta los 1.080 euros, una ley riders “pionera en Europa”, un acuerdo de pensiones que recupera derechos y una promesa: “Regular los precios del alquiler”.

Yolanda Díaz ha aprovechado para enviar un mensaje a quienes se opusieron a la reforma laboral, aprobada en el Congreso gracias al error de un diputado del PP tras oponerse Esquerra Republicana. “La política útil es lo contrario a hacer descarrilar la única reforma laboral que ha recuperado derechos para las personas trabajadoras. Votar en contra de la reforma laboral junto al PP y VOX no es política útil. Es puro politiqueo”, ha reprochado Díaz. “Esas personas tienen vidas estables. Quien hace eso se llama politiqueo, no es política de la grande”, ha respondido.

Un nuevo contrato democrático para España

La vicepresidenta segunda ha plasmado las líneas generales de su programa político, lo que ha denominado un nuevo “contrato social”. En ese contrato, Díaz propone una nueva “reforma empresarial” que democratice las decisiones en ese ámbito y una reforma fiscal para acabar con los “privilegios y las amnistías fiscales”.

Sumar defiende, ha asegurado Díaz, “una transición de los cuidados”, una economía que ponga los cuidados en el centro, con educación infantil gratuita de 0 a 3 años, con un sistema de dependencia nuevo, con un nuevo modelo de residencias, “para que una familia no tenga que pagar 1.200 euros al mes”. “No es decente y desde Sumar lo vamos a cambiar”, ha prometido. También una nueva “jornada laboral”. “Llevamos más de un siglo con 40 horas de jornada laboral. Vamos a reducir la jornada laboral sin reducir el salario”, ha dicho: “Tenemos que trabajar menos para vivir mejor”.

En la reforma de la estructura económica, Díaz se ha preguntado por qué las un “puñadito” de empresas tecnológicas controlan la vida de los ciudadanos. “Queremos una transición digital justa y una economía de plataformas con derechos humanos y laborales. Porque los algoritmos forman para de nuestras vidas, no son neutros. Porque los algoritmos y los datos que tanto me gustan son el petróleo del siglo XXI pero tienen que estar al servicio de la democracia”, ha dicho.

Y además, una reconfiguración del sistema sanitario con la atención primaria en el centro. “Hay gente que no puede pagar una ortodoncia a su hijo o que no puede pagarse las lentillas. Tenemos la obligación de ensanchar nuestra sanidad pública: incorporando la salud bucodental, la óptica y la salud mental”, ha reclamado. “Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan: los profesionales sanitarios, que ya no quieren aplausos, sino mejores condiciones de trabajo”, ha defendido.

Sin acuerdo con Podemos

En el acto, no ha estado finalmente Podemos, que ha mantenido un firme pulso con la vicepresidenta segunda en las últimas semanas. Los equipos negociadores llegaron a redactar una declaración con junta, un texto con el nombre “Para ganar un país”, de unas tres páginas, en el que había consenso excepto por la redacción de un párrafo, en el que Podemos ofrecía unas primarias abiertas negociadas de forma bilateral y Sumar no quería concretar si abiertas, cerradas o qué tipo de mecanismo hasta una negociación multilateral, que por las exigencias del resto de partidos debía de ser después del 28M.

Durante la semana, mientras las negociaciones seguían encalladas, se han producido algunos movimientos. Los líderes de Podemos en Galicia y Navarra, Borja San Ramón y Begoña Alfaro, anunciaron que acudirían al acto del domingo en una decisión que contravenía las líneas del partido. Mañana también estarán algunos miembros del partido, como el líder de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, o el secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, que hace tiempo que orbitan alrededor del liderazgo de la vicepresidenta segunda. Aunque en el entorno de Díaz se llegó a augurar una rebelión interna contra la dirección para acudir el domingo, la presencia de dirigentes de la primera fila de Podemos se limitado en principio a esas dos direcciones territoriales.

Aunque finalmente no estarán el domingo, Díaz sí ha recibido el apoyo de otras personas de Podemos en los últimos días, como la secretaria de la mesa en el Congreso Gloria Elizo, el vicepresident del Govern Balear, Juan Pedro Yllanes, o la candidata autonómica en Asturias, enfrentada con la dirección, Covadonga Tomé, que no asistirá, según ha avanzado, por la crisis de los incendios que vive su región comunidad.

