Yolanda Díaz presenta 'Sumar' ante 5.000 personas para que la democracia llegue también a la economía

Ante más de 5.000 personas y bajo un calor asfixiante, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado este viernes en Madrid el primer acto de de 'Sumar', el proceso de escucha tras el cual decidirá si se presenta a las próximas elecciones generales. Ha sido un evento masivo en el que Díaz se ha conjurado contra la “desafección” ciudadana hacia la política y ha renegado de los partidos para dar el protagonismo a la ciudadanía.

Yolanda Díaz presenta el logo y un primer vídeo de 'Sumar', donde subraya que escuchará para decidir si es candidata

Saber más

La también ministra de Trabajo ha dicho querer “ensanchar la democracia” para que esta afecte también a la economía en un “momento clave” para el país. Y ha dejado claro que solo dará el paso de ser candidata a la Presidencia del Gobierno si así se lo piden los ciudadanos al final de la escucha.

“Hace 43 años que recuperamos la democracia y fue muy importante. El reto actual es ensanchar la democracia, porque queremos una democracia mejor, que llegue a los hogares, a las escuelas, a los centros de día, a los centros de mayores y que también sea una democracia económica en un momento clave de nuestro país. La democracia tiene que llegar a los impuestos”, ha relatado, entre gritos de “presidenta, presidenta”.

Díaz ha defendido “un país diverso y alegre” y ha calificado este viernes de un “día muy importante”. “Impulsamos un movimiento ciudadano, desde la sociedad, en el que el protagonismo es vuestro, no nuestro. Vosotros vais a sumar. No va de partidos, no va de siglas, va de inteligencias colectivas, de pensar un país mejor. Va de presentar un proyecto de país para la próxima década”, les ha dicho a las miles de personas, simpatizantes de distintos partidos a la izquierda del PSOE, pero también gente no vinculada a ninguno de ellos. “Tenemos más de un año para pensar en el país que queremos”, ha zanjado.

Díaz: “Corre riesgo esta década”

Durante el acto los distintos intervinientes han explicado que 'Sumar' es “un movimiento ciudadano que quiere abrir una conversación con la sociedad civil”. “Movilizar ideas y movilizar personas”, ha resumido la humorista Nerea Pérez de las Heras, que ha ejercido de maestra de ceremonias. Se trata, ha dicho, de “renovar ideas” que sustenten la democracia. Díaz va a recorrer el país “para conversar con toda la ciudadanía” en dos tipos de actos: sectoriales y generales, “donde la ciudadanía en toda su diversidad pueda participar en 'Sumar'. Se crearán distintos equipos de profesionales y representantes de la ciudadanía y serán esos grupos los que elaborarán una propuesta de ”contrato social“ para la próxima década, que se presentará en 2023.

“Corre riesgo esta década”, ha dicho Díaz, que se ha confesado “consciente de que hay desafección ciudadana” hacia la política porque así lo determinan distintas encuestas. “Me da igual lo que digan los estudios demoscópicos”, ha considerado la vicepresidenta. “Sé que la política ha desconectado, se ha quedado atrás, la política os ha dejado atrás. por eso el reto es más importante. La desafección es nuestra responsabilidad, y vosotros sois personas responsables, cuando pagáis impuestos, defendéis el planeta, luchamos contra la emergencia climática, cuando decís que os importa la cosa pública, que no os gusta la corrupción”, ha reconocido.

Por ello, ha considerado que “no hay desafección que valga”. “Caminemos juntas, sumemos para decidir que el futuro lo decidimos nosotras”, ha dicho, entre aplausos. “Sé que estáis hartas de ruido, de enfrentamiento por enfrentamiento, del no por el no, de votar contra la reforma laboral que está ayudando a tanta gente. Sé que estáis cansadas”, ha insistido. Y, en esa línea, ha remarcado que “la política es escuchar, escuchar y escuchar”, pero también “dialogar, dialogar, y dialogar” y “tender la mano”. “Y después de escuchar y dialogar llegar a acuerdos para cambiar la vida de la gente porque para eso vale la política”, ha proseguido.

Sanidad pública de calidad, tener escuelas públicas de calidad para que podamos ser iguales, que tengamos un salario digno, un trabajo digno una vivienda digna. Es importante la forma pero también el fondo. POrque cuando la política no es útil se convierte en un problema para la ciudadanía. Demos un paso adelante, sumemos, pensémonos. Hace 43 años que recuperamos la democracia, fue muy importante. El reto actual es ensanchar la democracia, que queremos una democracia mejor, que llegue a los hogares, escuales, centros de día, de mayores, que también sea económica en un momento clave de nuestro país, La democracia tiene que llegar a los impuestos.

Gritos de “presidenta, presidenta”

“No nos resignamos, no tienen que gobernar las derechas”, ha añadido ante las encuestas que apuntan a un imparable crecimiento de PP y Vox. “No lo vamos a permitir. 'Sumar' no va de resignación, va de alegría, no va de volver al pasado. Sumar va de esperanzas. Ocúpemonos de la esperanza. Sin esperanza un país no tiene futuro y no nos vamos a resignar”, ha concluido.

“'Sumar' no va de partidos, va de pensamiento, de pensar nuestro país en serio. De tomarnos en serio las cosas importantes, que son las cosas del comer y las cosas del soñar, porque somos seres humanos”, ha añadido. Con todo, Díaz ha reconocido que el reto que tiene por delante “es más complejo que un partido político”. “Voy a recorrer toda España con entusiasmo, alegría y no voy a hablar, os voy a escuchar, porque vosotros sois los protagonistas. Ha llegado la hora de que deis un paso adelante para un nuevo contrato social democrático”, les ha dicho a las miles de personas que le han apoyado.

En todo caso, Díaz ha querido dejar claro que en ese “movimiento ciudadano” ella es “una pieza más”. “Si vosotros queréis yo me sumo, pero el protagonismo es ciudadano”, ha remarcado. “Si no nos resignamos, la próxima década es nuestra”.

Los apoyos: de Monedero a James Rhodes o Elizabet Duval

En la puesta de largo del proceso de escucha Díaz ha estado arropada por distintas personalidades aunque no ha habido líderes de partidos, como ella misma acordó con Unidas Podemos y Más País, las fuerzas que creen en ella como candidata a la Presidencia del Gobierno. Además de diputados de Unidas Podemos como Roberto Uriarte, Aina Vidal o Joan Mena, al evento han acudido la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, uno de los fundadores del partido Juan Carlos Monedero o miembros de Más Madrid como Jorge García Castaño.

También han acompañado a Díaz el pianista y escritor James Rhodes, las escritoras Elvira Sastre, Belén Gopegui y Elizabeth Duval, así como el exlíder de IU Gaspar Llamazares, el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, los eurodiputados Ernest Urtasun, María Eugenia Rodríguez Palop, y el secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, entre otros. Y, através de distintos vídeos, han manifestado su apoyo a la vicepresidenta el actor Antonio de la Torre, el cantante Kiko Veneno o el escritor vasco Bernardo Atxaga.

Díaz ha querido centrar el primer acto de 'Sumar' en escuchar a representantes del ecologismo, el feminismo, el sindicalismo y representantes del colectivo de inmigrantes, de mujeres limpiadoras y del ámbito de la educación pública y la sanidad, con la mirada puesta en la salud mental.