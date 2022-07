Yolanda Díaz trata de limar las asperezas con Podemos para reforzar su proyecto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está tratando de reconducir la relación con la dirección de Podemos para reforzar su proyecto político. El que dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es el principal partido que, junto al resto de fuerzas que conforman Unidas Podemos, confía en ella como próxima candidata a la presidencia del Gobierno, sin que la propia Díaz haya decidido aún si dará el paso. Tras meses de un distanciamiento que ambas partes han atribuido a problemas de comunicación, Díaz ha retomado desde hace semanas las reuniones con Belarra y con el resto de los ministros del espacio en busca de un mayor entendimiento.

'Sumar', el proceso de escucha de Yolanda Díaz, busca "un nuevo contrato democrático" con la ciudadanía

Saber más

Uno de los objetivos es coordinar la posición del grupo confederal dentro del Gobierno de coalición ante los choques con el PSOE por el aumento del gasto en Defensa que no comparte Unidas Podemos y para consensuar las medidas que se van a exigir al socio mayoritario en las negociaciones para los nuevos Presupuestos, que marcarán el rumbo ideológico del último año de la legislatura. Pero Díaz también ha querido explicar a los partidos que la apoyan en qué consistirá 'Sumar', el proceso de escucha a la ciudadanía que arranca este viernes, a las 19.30 horas, en el Matadero de Madrid. El equipo de la vicepresidenta insiste en que será tras esa escucha cuando Díaz decidirá si se presenta a las próximas generales.

La titular de Trabajo siempre ha defendido que en su proyecto político el “protagonismo” debe ser de la “ciudadanía” y no de los partidos, una premisa que ha generado malestar principalmente en Podemos, la fuerza a la izquierda del PSOE con mayor peso representativo y con más implantación territorial. Con ese objetivo, en el acto de este viernes sí tendrán presencia Podemos, IU, En Comú Podem o Más País, pero no acudirán sus máximos líderes, una decisión que las distintas partes explican con argumentos diferentes.

Belarra, el portavoz del grupo confederal en el Congreso y dirigente de Podemos, Pablo Echenique, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han asegurado en los últimos días que no irán al primer acto de 'Sumar' porque así se lo ha pedido Díaz. El equipo de ésta, IU y Más País señalan, en cambio, que ha habido distintas reuniones de la vicepresidenta con esos partidos y que fue en esos encuentros en los que se decidió el formato en el que sí habrá presencia de las formaciones políticas pero no de sus máximos líderes, aunque sí habrá dirigentes territoriales.

La presencia de los partidos

La polémica se generó el miércoles, principalmente después de que Belarra desvelara que no iba a acudir al acto de 'Sumar' por petición de Díaz. “Se nos ha pedido que no vayamos, lo vamos a respetar pero estaremos ahí, por supuesto, contribuyendo a crecer y a la unidad del espacio”, dijo la líder de Podemos en una entrevista en TVE. Echenique habló en términos similares aunque reconoció que no iba a ir para dar “el protagonismo a la ciudadanía” como pretende la vicepresidenta. “En esta ocasión nos ha pedido explícitamente que no vayamos y así lo hemos hecho confirmándolo con ella. Hay que respetar sus decisiones”, aseguró, por su parte, este jueves, Irene Montero.

El mismo miércoles Díaz negó que por el hecho de que no acudan sus principales dirigentes ella haya vetado a los partidos que la apoyan en la puesta de largo de 'Sumar'. “No es verdad que yo haya dicho que no estén todos los partidos. Hago un llamamiento para que estén todas sus gentes. He hablado de todos los partidos y están todos incluidos. Cabemos todos los que quieren un país mejor”, dijo la vicepresidenta durante una visita institucional a Roma.

Fuentes de la dirección de Podemos consultadas por este diario no han sabido concretar quiénes serán los militantes que enviarán al acto de este viernes. Tampoco han dado nombres Más País, Compromís y En Comú Podem. Por parte de la dirección federal de IU sí han especificado que en el evento estarán su portavoz, Sira Rego, y el líder del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, así como la consejera de Transparencia de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez.

El acto de este viernes consistirá en una primera conversación de Díaz con distintos colectivos y representantes ciudadanos. Será el inicio de un camino de seis meses que llevará a la vicepresidenta a mantener reuniones abiertas con otros representantes de la sociedad civil por toda España. Una vez concluido ese proceso de escucha, a finales de año la también ministra de Trabajo anunciará si finalmente concurre a las generales y con qué condiciones trata de llegar a la Moncloa.

Díaz: “Va a ser un día de alegría y fiesta”

Este jueves, Díaz ha publicado una grabación llamando a la ciudadanía a participar en el primer acto de 'Sumar'. “Quiero invitaros a todas y a todos. Mañana va a ser un día de alegría y de fiesta. Después del acto podremos estar juntas. Así que si os animáis, mañana, todas juntas en Matadero, a las 19.30”, ha asegurado Díaz. La plataforma también ha presentado este jueves su página web www.sumarfuturo.info.

🔄 Este proceso avanzará gracias a la suma de todas y todos.



Al apuntaros en el formulario os podremos enviar las diferentes convocatorias para el proceso, formas de participar o información útil.



✨👉🏽 https://t.co/tWsX9EdsNi pic.twitter.com/rffRx9SF3u — Sumar (@sumar) 6 de julio de 2022

La vicepresidenta anunció 'Sumar' en la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Y también aseguró allí, en Andalucía, estar dispuesta a “dar un paso para ganar España”. Su equipo insiste, no obstante, en que eso no significa que ya haya tomado ya la decisión de presentarse como candidata a la presidencia del Gobierno, sino que simplemente refleja su “ilusión” por el proceso de escucha que se inicia este viernes.

El equipo de la vicepresidenta registró en mayo los estatutos de 'Sumar' –constituida como asociación–, en los que se recogen los fines y actividades de la plataforma que buscará un “nuevo contrato democrático” con la ciudadanía y que se propone “pensar en común ese proyecto de país que renueve la esperanza” de los españoles. Su equipo insiste en que 'Sumar' no es la marca electoral definitiva. Y en que la hipotética candidatura de Díaz saldría del proceso que ahora se abre y será una consecuencia de él.

El documento que figura en Interior establece que la asociación tiene entre sus fines “promover el compromiso democrático y la participación de la ciudadanía en la vida pública”, así como “fomentar y fortalecer la participación ciudadana y de la sociedad civil para mejorar la calidad democrática y el desarrollo humano”. Además de “contribuir al desarrollo del pensamiento crítico”, 'Sumar' se propone “favorecer el estudio, la investigación, la reflexión y el debate sobre los principales problemas sociales, económicos y políticos”.

Uno de los principales objetivos de la asociación es, también, “procurar el vínculo con movimientos sociales, ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil”. Asimismo, trata de “contribuir a la consolidación de redes de intercambio de experiencias y saberes en el ámbito de la participación democrática”.