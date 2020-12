La Navidad tiene un significado muy específicamente religioso para los cristianos, pero sus orígenes son paganos, a su vez ligados a los ciclos de la naturaleza. Indica el principio del fin del invierno, que no ha llegado aún. El paganismo supo integrar estos ciclos naturales a sus calendarios. Y el cristianismo, ha sabido inteligentemente adaptar el calendario pagano a sus propias celebraciones. En esta ocasión, con todas las limitaciones y zozobras que vivimos, podemos celebrar no sólo el Sol Invictus, sino la llegada de unas vacunas, que tendrán limitaciones, pero que permiten entrever que las siguientes navidades serán diferentes de estas. ¿Virus victus para las próximas? Quizás no del todo, aunque se habrá avanzado.

