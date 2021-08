Si García Lorca hubiera sobrevivido al 18 de agosto de 1936 Macarena Olona no sería diputada de Vox en el Congreso. Le debe su escaño a la sangre derramada del poeta. Macarena Olona no es una ignorante, un poco sí, pero sobre todo es una provocadora de baja estofa y por eso no hay que perder tiempo en explicarles historia a revisionistas. No se pierde tiempo con los negacionistas del holocausto, tampoco explicando cuál era la ideología ni la cultura política de Federico García Lorca, pero sí es preciso dejar claro que los únicos referentes culturales que la derecha tiene en este país tienen las manos manchadas de sangre. El único legado histórico del que bebe Olona lo forman la muerte y el crimen.

La historia es una sucesión de causas y consecuencias que operan de manera interrelacionada y que acaban conformando una realidad construida sobre sucesos anteriores. Por eso es fácil concluir atendiendo a nuestro legado cuál fue la concreción factual que explica la existencia de un partido posfascista como el de Santiago Abascal. Vox existe porque asesinaron a Lorca, porque asesinaron a otros cientos de miles de españoles que eran republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, gays o demócratas y vencieron una guerra provocada por la resistencia de la democracia a un golpe de Estado. Eso es Vox, heredero de los que vertieron la sangre de lo mejor de España.

Lo único que aporta la reacción a la política española son provocaciones, insultos y burlas. Una eterna guerra cultural que oculta la absoluta inanidad de sus políticas. La identidad como única salida a una ineptitud que muestran con una verborrea orgullosa de su ignorancia. Sobre Lorca o por unas alpargatas, sobre nuestra memoria y despreciando la diversidad. Las palabras son la base con la que se construye la convivencia o con la que se destruye. Usar el nombre de 'feminista' para un toro que va a ser torturado y asesinado es una declaración política, puede que nacida desde la más profunda convicción de que tantos años de impunidad les permiten tratar de manera despectiva a todo aquel que no comparte su visión del mundo.

Poetas, alpargatas y toros. Una semana de desprecios que pueden ser cosidos con el hilo negro que representa su dominio de cuarenta años. Lorca fue enterrado con dos banderilleros anarquistas y un maestro, en las mismas cunetas de tierra mojada y pútrida donde se encuentran cada vez que se rasca restos de espartinas de jornaleros, otras de sus víctimas preferidas. Porque de versos y alpargatas está llena la cultura colectiva de la izquierda, la de los vencidos, sí, la de quienes solo tuvieron el arte y las alpargatas para defenderse del fascismo hasta el punto de representarlo en el famoso cartel propagandístico de Pere Català Pic. Por eso la derecha necesita expoliar la memoria de los que asesinaron, porque no tiene nada de lo que enorgullecerse en su bando, porque acabaron con la cultura, con lo único que merece la pena de la España de esos tiempos. Lo único digno de ser rescatado de aquellos años de miseria y plomo terminó en una cuneta, en la cárcel o el exilio porque no podían domesticarlo.

Lorca no votaría a Vox. Pero verbalizarlo con impudicia muestra el necrófago plan que tuvieron para España y quieren continuar, el de la humillación y el adoctrinamiento, el de hacer agachar la cabeza ante el paso del fascista. No, Olona, Lorca jamás hubiera votado a Vox, por eso tuvieron que matarlo, porque no había otra forma de doblegarlo.