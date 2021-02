Apuntes sobre los pensionistas de Modepen-Galicia

Julia Castillo, integrante del colectivo "Comando por lo Público", protagoniza un vídeo llamando a las generaciones más jóvenes a asumir y defender el Estado del Bienestar, un estado basado en las pensiones y los servicios públicos.

Pero no es que los jubilados estemos pensando en irnos, de hecho Julia Castillo sigue en la brecha, peleando en mil batallas, incluidas las de Modepen y RBUI, donde coincidimos. No, los jóvenes tienen que hacerse cargo, pero las personas mayores no nos vamos a ir sin pelear. Ya quisieran algunos...

En Galicia estamos agrupados en el Movemento Galego pola Defensa das Pensións e dos Servizos Públicos (Modepen) y coordinados con la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe). Y no tenemos una tabla reivindicativa pequeña. Normal después de tantos años de recortes y ataques a lo que es de todas. En la tabla exigimos cosas de sentido común como la derogación del artículo 135 de la constitución, o de la ley mordaza o la creación de un banco público gallego. Como se puede ver, cosas obvias. Pero por la importancia de nuestro movimiento mencionaré las que creo que constituyen nuestros tres pilares básicos:

La defensa de las personas jubiladas hoy: pensiones dignas para todos y todas (mínimo 1.084 €) revalorización según el IPC real, acabar con la brecha de género ...

La denuncia de los planes de pensiones privados, ya sean de particulares o empresas (recomendación 16 del Pacto de Toledo, que habrá que debatir más a fondo)

La defensa y fortalecimiento del estado del bienestar, es decir la sanidad pública y la educación y el llamado cuarto sector (Servicios Públicos Sociales fuertes dirigidos a personas mayores y dependientes, 100% Públicos, Universales y de Calidad: Servicios de Atención a Domicilio, Centros de Día, Residencias...

Este 25 de enero teníamos previsto iniciar grandes movilizaciones en defensa de estas reivindicaciones, pero se vieron limitadas por la pandemia. En cualquier caso, la jornada se celebró de distintas formas y tuvo una fuerte repercusión, provocando la respuesta del ministro Escrivá intentando desviar la polémica para que, sobre todo, no se hablara de la "recomendación 16", la principal línea estratégica del Pacto de Toledo.

Esta estrategia fue respondida en un texto conjunto apoyado por la gran mayoría de las organizaciones de pensionistas del estado: MODEPEN, MADPP, COESPE-Oficial, Unidad-COESPE, las Coordinadoras de Pensionados Euskal Herria, Cantabria y muchas otras plataformas locales de pensionistas, destacando la exigencia de retirar la citada "recomendación 16" por estar en consonancia con el "desdoblamiento de las pensiones en un sistema mixto público-privado, desviando las cotizaciones a la Seguridad Social, con el consiguiente empobrecimiento de las pensiones públicas y la destrucción de la solidaridad del actual sistema de pensiones entre territorios, sectores económicos, tamaño de las empresas, género y generaciones ". El texto termina llamando a una nueva movilización conjunta para el 1 de marzo en la que, una semana antes del 8 de marzo, se pondrá especial énfasis en la poca diligencia con la que se está abordando la grave brecha de género.

En Modepen no perdemos de vista la importancia de la "recomendación 16". Para saber un poco de lo que estamos hablando, recomiendo un artículo de Xabier Pérez Davila en Infolibre donde, entre otras cosas, se explican brevemente sus características, y lo que sucedió en Chile como ejemplo de por dónde vienen los tiros, y nos avisa de que "el Ministro declaró que 'va a legislar muy rápido' para conseguir pasar de 1,6 a 9,5 millones de trabajadores asociados, impulsando desde el Estado un macrofondo de pensiones de promoción pública y gestión privada"

En este sentido, Modepen envió un comunicado a los sindicatos con presencia en Galicia (CIG, CCOO, UGT, CUT, CGT, CNT, CESM, OMEGA, SATSE, PROSAGAP,…) para construir un fuerte movimiento social por el aumento de las miserables pensiones mínimas actuales, para la aplicación de medidas concretas para reducir la brecha de género, y para oponerse al recorte y privatización de las pensiones públicas que se pretende hacer a través de los denominados Planes de Pensiones de Empresas Privadas.

En el documento se les pide explícitamente que "en caso de que su sindicato obtenga beneficios económicos de la gestión de los planes de pensiones de empresas privadas que existen actualmente, queremos trasmitirles nuestra opinión de que sería bueno que renunciaran, y que hacerlo ayudaría mucho a lograr la unidad necesaria frente a la privatización de los servicios públicos, de los cuales las pensiones públicas son un pilar fundamental"

En Modepen no olvidamos que nuestras reivindicaciones forman parte del gran programa de defensa de lo público y de que realmente "nadie queda atrás", que se está viendo cada vez más necesario y urgente. Porque estamos ante una gran ofensiva de la derecha y del capital, una ofensiva que se fortalecerá, ya se está fortaleciendo, y que será parte importante de la "Reconstrucción Post-Covid" que nos llega. Podemos ver un análisis en ElDiario.es aquí y mi opinión de por dónde vienen los tiros en Galicia en este enlace.

Como dicen los compañeros de "Coespe International" en el artículo "COESPE: Impulsar la resistencia en toda Europa frente a los planes de la Comisión Europea y del BCE". "En Europa hay abierta una guerra asimétrica contra los pensionistas, contra la clase trabajadora, la juventud, contra los pueblos..."

Porque la función del Plan Europeo de Recuperación que se está diseñando no es mejorar los servicios de salud pública y los que preservan y sustentan a la población, sino la "modernización y financiación de las grandes empresas privadas; pretenden que lo pague la clase trabajadora y la ciudadanía en general durante veinte años. El dinero acabará en manos de empresas como Volkswagen, para fabricar coches eléctricos o de Telefónica, para que instale el 5G".

Sobre todo, no será dinero gratis y de una u otra forma "nos van a exigir" una contrapartida. Contrapartidas que ya se están ofreciendo, según informa "Coespe internacional": "el Gobierno de España, por medio de Nadia Calviño ... (ofreció) el sistema de pensiones como garantía del préstamo. Para ello necesita privatizarlo, y a esto contribuye el ministro Escrivá, que apoyándose en el Pacto de Toledo pretende desviar parte de las cotizaciones de la Seguridad Social a la banca privada". La ruta será la "recomendación 16". Podemos ver lo que ofrece el gobierno a la Comisión Europea en este enlace de ElDiario.es, especialmente la 8ª reforma.

Como dice el artículo referenciado: "Frente a la Europa de las élites y de la bolsa, es necesaria la coordinación a escala continental de las resistencias, movimientos y organizaciones sociales".