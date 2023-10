El arte no es terrorismo

Queridxs redactores de ElDiario:

Estas últimas semanas he estado leyendo con especial interés los artículos, entrevistas y críticas en relación con la película/entrevista No me llame Ternera de Jordi Évole y Màrius Sánchez. Aún no me creo que haya personas capaces de censurar piezas de arte incluso antes de haberlas visto. Supongo que esta incredulidad se debe a mi juventud, deberé acostumbrarme a ella pues, cada vez parece que es más común.

Yo por mi parte solo puedo decir que espero con ansias el estreno del documental. Pese a mi juventud –apenas viví el conflicto etarra (tan solo me acuerdo de fotos de algunos en el aeropuerto y tener un miedo ilógico una vez a que pusiese una bomba en casa de mis abuelos una vez que viajé a Madrid con mis padres– y el ser canario, el tema de ETA es uno del que siempre quiero saber más. Parte de mi familia es euskaldún, por lo que me gusta leer temas que me ayuden a comprender un conflicto que es muchas de todo menos simple.

A su vez, esta clase de obras (películas como Maixabel o novelas como Patria) me motivan a leer más no solo sobre el terrorismo de ETA, sino sobre más conflictos de esta índole de los que se habla poco. Conflictos que algunos parecen preferir enterrar y olvidar, tapar la herida con arena. ¿Ustedes sabían que E.E.U.U. amenazaba con apoyar a MPAIC en caso de que España no entrase a la OTAN? Ustedes probablemente sí, pero yo no. No hasta que comencé a informarme.

Esto me ha motivado a mí, un joven aspirante a escritor, a intentar escribir textos sobre este tema, buscar aquellas voces que no han podido hacerse escuchar dentro del panorama más amplio del conflicto terrorista en España. Historias que quizás algunos desconocen, como yo desconocía antes de informarme.

Este, creo yo, es el verdadero objetivo del arte. Mostrarnos la realidad o una posible, no siempre bonita, que nos remueva por dentro –que nos saque de nuestra “comfort zone”– y nos obligue a buscar más información del tema que discute, y más arte que lo represente.

Me alegra ver que ElDiario parece compartir esta idea, algo que cualquier amante de la cultura y el arte (y cualquier persona con dos dedos de frente) entiende.