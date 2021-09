Se buscan sinvergüenzas

La vergüenza es una emoción aprendida cuyo objetivo está encaminado a que cada individuo cumpla las normas de su grupo o comunidad. Así, cuando una persona incumple la normativa, experimenta vergüenza, una desagradable sensación para que no lo vuelva a hacer. En caso de repetido incumplimiento, la persona es expulsada de la comunidad.

Nosotros somos una corporación descentralizada de prohombres y promujeres cuya misión consiste en regir la convivencia ordenada de las personas en el mundo. El ser humano ha demostrado, de manera repetida a lo largo de la historia, sus impulsos autodestructivos. No importa la forma de gobierno elegida (dictadura, democracia, oligarquía, etc.), pues el resultado, en líneas generales, suele conducir a la confrontación cruenta y la competición por los recursos económicos, sea tanto en un pueblo, nación o país como a nivel internacional. En el mundo actual, en pleno siglo XXI, la democracia es la forma de gobierno que mejor reputación tiene. Sin embargo, no sirve cualquier modelo democrático. El hecho de que cualquier ser humano, por simple hecho de serlo, tenga que tener los mismos derechos que los demás, no es aceptable ni factible de conseguir. Las personas inteligentes, las poseedoras de los recursos, las destacadas por sus logros y conquistas de todo tipo, no podemos permitir compartir nuestros recursos con los estúpidos, con aquellos que sólo sirven para servirnos a nosotros. Así como en la naturaleza, el león dominante no comparte su harén con el león más débil (su hermano), por el bien de la especie, nosotros tenemos la obligación de reservar nuestros privilegios por el bien de la humanidad. A modo de ejemplo, ¿Se imagina a todos los seres humanos usando papel higiénico en sus necesidades diarias? ¡Acabaríamos con los bosques! Ahora, imaginen otros bienes más complejos: móvil, microondas, aire acondicionado, coche…

Por ello, la Corporación trabaja incansablemente para mantener el equilibrio imprescindible que la humanidad necesita. Hasta no hace mucho, en algunas partes del tercer mundo, bastaba colocar al dictador o sátrapa de turno y darle instrucciones junto con medios represivos, así como la recompensa adecuada por su trabajo. Sin embargo, en el primer mundo, las democracias han ido complicando nuestra labor. La Corporación, como no podía ser de otro modo, sabe adaptarse a los tiempos. Nosotros estamos descentralizados, no hay una estructura jerárquica formal, sino un acuerdo entre “niveles superiores” a nivel mundial. Seguimos el principio de “intervención mínima”; esto es, sólo hacemos algo cuando es necesario. En el panorama actual, entra en juego el concepto de “democracia vigilada”. Esto significa que aceptamos las reglas democráticas cuando éstas satisfacen nuestras metas y no compromete nuestros privilegios, para no interferir con nuestra sagrada misión. Sin embargo, los tiempos convulsos actuales nos obligan al reclutamiento de nuevo personal para proseguir con nuestro cometido. Tenemos presencia en prácticamente la totalidad de los países del mundo, así como expertos en todas las organizaciones internacionales. Obviamente, nuestra actividad principal reside en la mayoría de los países avanzados. En paralelo a los servicios de inteligencia de varios países, los candidatos ya se buscan también en prensa. Concretamente en España, BUSCAMOS:

a) Personas, hombres y mujeres inmunes a esta molesta emoción, la vergüenza. Los candidatos deberán ser capaces, con sus acciones y palabras, de mentir, ante una amplia comunidad pública, sin contemplaciones, sin pestañear ni ruborizarse. Deberán poder defender con vehemencia y pasión una tesis concreta y, si procede, la contraria, incluso en el mismo día o en los sucesivos.

b) No se requiere dotes especiales de oratoria, idiomas, formación, nivel de inteligencia ni estudios universitarios. Sin embargo, las cualidades anteriores serán valoradas y tenidas en cuenta con el candidato/a en función del puesto a cubrir.

c) Las labores a realizar consistirán básicamente en emitir opiniones, dictámenes, declaraciones, etc. propias del puesto que ocupe. La emisión de estos juicios profesionales y de opinión, estará sujeta a unas directrices y argumentarios que serán entregados previamente. No se permite ninguna aportación creativa o no, que contraríe las consignas previamente dadas.

d) La remuneración variará de acuerdo con la valía y puesto estratégico ocupado por el candidato/a. Se componen de carrera profesional; retribución fija + variable, siendo ésta última la más onerosa. También importantes bonus: apoyo mediático, logístico, legal, recolocación laboral, asistencia especializada, redes de influencia y apoyo, etc.

e) Nominalmente, en España, los puestos a cubrir incluyen: Jefes de estado, presidentes del gobierno y comunidades autónomas, consejeros delegados de grandes empresas del IBEX, cadenas de televisión y radio; directores y redactores de periódicos, jueces, fiscales, abogados, importantes asociaciones de la sociedad civil, etc.

Para ser un buen soldado se necesita, entre otras cualidades, grandes dosis de valor, abnegación, disciplina y lograr contener el miedo. En los puestos ofertados, la gestión de la vergüenza resulta fundamental. Rogamos abstenerse quien no cumpla este requisito fundamental. Recordamos a nuestros aspirantes que el desarrollo de su labor para la Corporación, no sólo puede implicar una excelente remuneración, carrera profesional y repercusión mediática, sino que además, habrá contribuido con su trabajo y dedicación a mejorar su país en particular y el progreso de la humanidad en general.

Los aspirantes pueden enviar su currículum y preferencias sobre los diferentes puestos a cubrir al apartado de correos XXX Madrid.