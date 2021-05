Caer en la trampa

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana llama monstruo a VOX, Ignacio Escolar dice de VOX se un peligro para la democracia. Son dos ejemplos de cómo se ha caído en la trampa urdida por el capitalismo neoliberal para que no se piense en él. El neoliberalismo es el monstruo y el causante de que la democracia esté debilitada. Quién es el responsable de los millones de personas en paro, de los contratos eventuales, de los contratos basura, del 50% de los jóvenes sin trabajo, de los altos precios de los alquileres, de las colosales ganancias de las eléctricas, etc.etc.? Es VOX el responsable, el fascismo? El neoliberalismo es el responsable. E inteligentemente agita el miedo al fascismo para que la gente vote a partidos de la derecha o de la izquierda que van a seguir aplicando políticas neoliberales. Es el miedo al Front National en Francia El que hizo que saliera elegido presidente el neoliberal Macron y anteriormente el socialista neoliberal Hollande. En las próximas elecciones en Madrid, la izquierda, sin argumentos ni propuestas antineoliberales (Gabilondo promete no subir los impuestos e Iglesias está desprestigiado por su ineficacia en el gobierno de la nación) agitan a la gente contra el fascismo de VOX. Y dará resultado: De las urnas saldrá ganador el 4 de mayo el neoliberalismo, sea con la derecha o la izquierda. Un ejemplo: Qué ha sido de la neoliberal reforma laboral de Rajoy que iba a ser derogada? Se ha ido dejando para más adelante y debilitando se... con un gobierno social comunista! La astucia del neoliberalismo es tanta como su codicia. La pena es que tantas mentes inteligentes caigan en la trampa que urde cada vez que hay elecciones. El miedo al fascismo es como la tinta del calamar que expulsa para no ser atrapado. Larga vida a la barbarie neoliberal. Qué lejanos quedan aquellos tiempos en los que algunos tenían muy claro que la disyuntiva no era Fascismo o Democracia sino Socialismo o Barbarie.