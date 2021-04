Conciencia de clase y abstención

Es curioso observar, como en época electoral, todas las formaciones políticas tratan de atraerse a la clase media, aunque algunos estudiosos del tema, hablan de clases medias, en plural, y pequeña burguesía. Yo como León Trostki, prefiero denominarla pequeña burguesía. Como él decía es heterogénea y se distingue por su dependencia, fundamentalmente económica. La capa superior está próxima a la burguesía y gran burguesía y casi siempre depende de ellas, y la capa inferior está próxima e incluso se mezcla con el proletariado y llega a caer incluso al estado de lumpen proletariado. En todas las clases sociales de una formación social concreta, la española no podía ser menos, existen dos niveles de conciencia de pertenencia a la clase social a la que se pertenece como agentes de la misma: conciencia “en sí” , que son las personas que perteneciendo a una clase social, no son conscientes de ello y conciencia “para sí”, que son las personas que han tomado conciencia de pertenecía a una clase social y que fidelizan su voto a una opción determinada, de derechas o de izquierdas, según su posición social (burguesía o proletariado). Está demostrado que no todos los componentes de una clase social tienen conciencia “para sí”. Pues bien, en la pequeña burguesía y en el lumpen proletariado, en dichos sectores tan amplios, es donde más se concentran los indecisos a la hora de votar y la abstención, de que tanto se habla en los procesos electorales (según los expertos entre el 20 y el 40 por ciento), lo cual indica dos cosas: en primer lugar, la debilidad de la conciencia política de los españoles, en el caso que nos ocupa de los madrileños, y en segundo lugar, cómo es terreno abonado para las aberraciones, mentiras, bulos, inmoralidad y falta de ética de los partidos políticos, fundamentalmente de la derecha y ultra derecha política, que hacen todo lo posible para que siga habiendo mucha desafección a la política y abstención, porque está demostrado que les ha favorecido históricamente, ya que la abstención proviene de los sectores que por su conciencia “en sí” son de izquierdas en su mayoría. Sólo una minoría considera la abstención como otra opción electoral, pero eso sería motivo para otro artículo.

No es baladí que Díaz Ayuso haya elegido un día laborable para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Como dijo Pablo Echenique: Díaz Ayuso ha escogido "a propósito" y con "intencionalidad política" un día laborable para convocar las urnas con el fin de que "sea más difícil para la gente trabajadora ir a votar".

Se argumentará que la legislación electoral prevé permiso retribuido en función de las horas de trabajo, para acudir a votar, pero no olvidemos que muchos empresarios tienen un gran poder sobre las plantillas de sus empresas y que hay mucha precariedad laboral y miedo a perder el puesto de trabajo debido a las represalias a las que están sometidos, por ir a votar. Otra dificultad es que al acordar la Comunidad de Madrid que no haya clases en los colegios, lógicamente, puesto que en los centros educativos se van a ubicar las urnas, va a hacer que muchos padres y madres de la clase obrera tengan que “buscarse la vida”.

Como dice mi amigo Santi Martín: “Es el pueblo madrileño quien el 4-M tiene que escribir la historia, para elegir entre “Democracia o trumpismo”, entre la verdadera libertad o el fascismo que ya se ha colado entre las instituciones públicas”.