Una DANA políticamente incorrecta

Ante la incesante crispación política, acrecentada ahora por los devastadores efectos de la DANA, quiero expresar mi hastío copiando una carta que escribí hace 16 años y que refleja de forma fidedigna mi cansancio respecto de la política frentista presente desde hace casi dos décadas.

“A todas las personas cansadas o no de tanta crispación, y contra ella, quiero decirles: Que dispongo al menos del mismo número de argumentos que cualquiera que opine lo contrario. Si no los tuviese, sería capaz de encontrarlos y que solo su inteligencia, no los argumentos, podrían ”derrotarme“. Esto es así porque me informo, al igual que usted, donde no se me contradice. El bombardeo informativo unidireccional es tan intenso que hemos creado, usted y yo, un vasto cuerpo de información no contrastada que nos ha terminado fanatizando. Nos hemos extremado tanto en tan poco tiempo, que si usted defiende la culpabilidad de unos, yo prometo encontrar argumentos, al menos los mismos, para demostrar su inocencia. Sería inútil porque a pesar de nuestros esfuerzos terminaríamos en la situación de partida. Es por este motivo, porque ninguno de nosotros nos escuchamos, por lo que he renunciado a hacerlo.

Al finalizar este año me he propuesto resistir a ser crispado. Si nuestros políticos son propensos a perder los nervios convirtiendo la política en un arma arrojadiza y los ciudadanos más extremos se convierten en personas irreflexivas, yo no voy a ser una de ellas. Contra mi crispación, buscaría un país donde el bienestar no solo se tradujese en bien comprar. Contra su crispación prometo escucharle y expresar mi pensamiento de forma sosegada, pensando que ambos queremos lo mejor para nosotros y nuestros hijos. En ello estoy. Feliz 2008“.

Salud y razón para el 2025