La decisión de un diario

Pasadas ya unas semanas, creo que es hora de salir en su defensa. Porque el periódico ha sido siempre blanco de improperios y ataques. Supongo que es producto de su competencia, no solamente a nivel nacional sino también internacionalmente. Tras más de tres lustros trabajando en su Redacción siempre encontré una libertad que no tuve en otros medios en los que había trabajado anteriormente. Claro que tras casi seis décadas atareado en labores de redacción he pasado por distintos periodos, he trabajado en tiempos de dictadura y en tiempos de democracia.

Hubo momentos de persecución política, de persecución judicial, de persecución económica. Nunca he visto en el panorama periodístico español más constancia en los diferentes ataques a una redacción, a una dirección, a una editora. Hubo un tiempo en que los periódicos lavaban sus problemas en casa y no atacaban al resto de sus colegas. Pero ese tiempo pasó. La competencia y la conspiración han roto ataduras empresariales y los ataques ya son sin descanso.

Posiblemente hoy no es el mismo periódico en el que trabajé, aquel diario que un juez llegó a calificarme como “el periódico del Rey” por su universalidad de colaboradores precisamente en una época en que la dictadura no había muerto y la libertad intentaba nacer. Representantes de la extrema derecha y de la extrema izquierda publicaban sus libres opiniones en sus páginas. Un arcoíris de expresiones que ningún otro medio presentaba.

La ambición por hacerse con tal talismán informativo/empresarial pronto produjo intentos, tanto de adquisición como de silenciamiento. Se solicitó cárcel para sus directivos. Así, hubo tiempos en que una parte de la judicatura ejerció sus ataques, otros en que alguna facción política lo hiciese y, por supuesto, ciertos poderes económicos viesen en el diario un temor por sus posesiones o por sus producciones.

Por supuesto que también hubo, hay, la ambición de poseerlo, adquirir su prominencia, su liderazgo económico/informativo, su universalidad. Lo prueba la composición de grandes corporaciones en su actual consejo de administración. Aún a pesar de los persistentes problemas de su deuda, supongo en gran parte, debida a su ambición por ampliar su ámbito de influencia. Lo cual llevó a la empresa a deshacerse de trabajadores, de una serie de bienes, dominios y prestigios que le han acarreado serios problemas financieros.

Todo ello en un medio de comunicación que ha sido pionero en muchos campos informativos y empresariales (primer defensor del lector, ampliación de capital a sus empleados, primer estatuto de la Redacción, convenios colectivos ejemplares, un servicio de noticias internacional, el primero en información ecológica…).

Pero, una vez disminuida su bonanza en algunos terrenos económicos e influencias -solamente tuvo retroceso en un corto periodo informativo-, la controversia sobre su situación actual parece razón para nuevos ataques. La expiración de contrato/exclusión del profesor Fernando Savater como colaborador, veterano desde los tiempos de la fundación del diario, ha destapado la caja de los truenos contra “El País”. El eminente filósofo ha arremetido no solamente contra la empresa que publicaba sus textos sino también contra colectivos defensores de la democracia y derechos humanos (él mismo ha publicado textos contra el feminismo, la crisis climática, la pederastia de la Iglesia española… con total libertad) y se ha expresado “en términos intolerables de desprecio personal hacia” el diario y sus redactoras/es. Se alude en los “mentideros” (RAE) a la libertad, aunque a algunos les quede bastante grande ese concepto. La pérdida de un solo columnista, opino, no pone en riesgo la pluralidad del periódico, que ha publicado las reivindicaciones de todo el arco ideológico nacional e internacional sin ningún cortapisas. Ya hace decenas de siglos que fue pronunciada la frase “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.