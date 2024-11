Descriminalizar la política y ensalzar a los servidores públicos

La política es necesaria aquí y en todos los países del mundo que rigen las vidas de las más de 8.000 millones de personas que lo habitamos. Que me digan un solo estado en el que esto no sea así ¡uno solo!

La política es servir al pueblo, los políticos deberían ser servidores públicos y servir a ese pueblo. La cuestión es que todo lo público hoy día se ha olvidado en detrimento de lo privado. Cuando el político se olvida que es un servidor público es cuando viene el problema y, por supuesto, no todos los políticos son iguales. Al sistema, el único que impera en todo el Occidente Colectivo, el capitalismo neoliberal que se hunde como tal, al menos en su vertiente neoliberal, le interesa el río revuelto y ganan los políticos que como Zaplana solo han venido a la política para forrarse. El río revuelto es ganancia de los pescadores de la extrema derecha, la ignorancia y precisamente la despolitización del pueblo es un mal generalizado no sólo aquí en España, sino en el mundo entero. El Pueblo cuando quiere ser Pueblo tiene que estar politizado. Muchas personas se horrorizarán por esto pero si nos miramos de cuerpo entero y no solo nos miramos nuestro ombligo, si nos desprendemos del individualismo y nos miramos colectivamente empezaremos a entender que esto de la política es así, es totalmente necesaria. Lo cual para el capitalismo es un problema, es un peligro.

Uno de los cambios transformadores, como ejemplo, lo tenemos en México, con el gobierno de AMLO durante los seis años que ha dirigido su destino. Ese ha sido su único afán, el de servir al Pueblo, enorgullecerse de ser un servidor público y enorgullecerse de la politización de todas y todos los mexicanos. Y hablar de PUEBLO, parece populista que no popular (PP). A los populares ya se sabe, les interesa que lo populista se convierta en algo bolivariano, norcoreano, en algo demoníaco y que sólo los seres individuales desprovistos de la política parece que sean los que pueden cambiar las cosas y que puedan salvar el mundo. Sin política no hay salvación posible.

Otra cosa es que política y qué políticos pueda tener un país, Aunque todos los de los Occidente Colectivo están cortados por el mismo patrón. Un gobierno como el de la 4T en México es lo que haría falta en los países de la Unión Europea. Un gobierno en el que por ejemplo aquí en España hubiera supuesto el del primer Podemos. Por eso el Poder lo desalojó tan rápidamente. Todo político debería regirse por esta máxima “Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco”, una máxima franciscana por la que deberían de pasar todos los políticos y resto de servidores y empleados públicos antes de acceder a sus cargos y puestos de trabajo y por supuesto sin que esto suponga ser unos desarrapados o pobres del mundo. Ser servidor público es, poniendo empeño en este servicio lo más grande, lo mejor que nos puede ocurrir, al menos para mí.

Todos deberíamos honrar la orgullosa medianía del servidor público, siempre que este verdaderamente lo sea.

¡Sí a la política y a los servidores públicos!