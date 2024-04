Egoísmo, altruismo, empatía

La humanidad ha evolucionado y subsistido por la dinámica entre individuos egoístas y altruistas, dicen los estudiosos.

Un egoísta considera que él es el centro y el resto, una circunstancia de su persona. Un altruista se considera parte de la humanidad. Uno se presupone único e imprescindible; el otro, uno más y que hay muchos como él.

No se puede identificar el egoísmo/altruismo como derecha/izquierda. La derecha clásica, paternalista, se consideraba moralmente obligada a cuidar del bienestar de todos, cada uno en su sitio, gestor del altruismo. La izquierda estalinista se consideraba encargada de depurar la humanidad, siendo el depurador la referencia de lo que procedía y el que decidía sobre libertad, vida y muerte. Igual los dictadores.

En el panorama actual hay un amplio muestrario sobre todo de egoístas, Trump, Putin, Netanyahu , Ayuso... Los altruistas pasan desapercibidos.

¿Y los seguidores incondicionales qué, quiénes son? Los que defienden insultando, negando la existencia y, según el lugar y el momento, descuartizando al que no está en el mismo bando.

Es otra faceta de la dinámica entre individuo y masa. Cuando la pertenencia a un grupo bajo unos líderes es por sí misma la única y exclusiva causa y fin de la existencia del sujeto. No funciona con ellos el razonamiento ni la realidad. Lo único que existe es el eslogan, la fe, el seguimiento. La duda es el fin, el diablo, el infierno. Por circunstancias sociales, familiares, la razón ha quedado bloqueada y no ha aprendido, no ha evolucionado. Algo tenemos del síndrome de los lemmings.