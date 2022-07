Eliminar a los sicarios de la infoxicación

Toda esta porquería vertida en nuestros salones a través de las pantallas de TV y las radios solo la puede limpiar un buen equipo de limpieza. El esfuerzo de un solo colectivo no es suficiente. Hacen falta:

- Primero nosotros, el público, el espectador, el ciudadano corriente y votante. Hay que bajarle la audiencia a todos los programas en los que aparecen estos sicarios de la información....Ferreras, Inda, Terradillos, Negre... todos. A la larga nos va a salir más barato ponernos Netflix o similar para entretenernos y utilizar la prensa seria para informarnos. Es difícil, pero existe prensa seria y todos sabemos cuál es aunque no nos haga pajas políticas.

Si no hay audiencia no hay anunciantes; y si no hay anunciantes la cadena o cambia de política o desaparece.

- Los propios periodistas honestos. Aplaudí a Ana Pardo cuando se negó a aparecer junto al sicario Inda y aplaudo a Maestre por lo mismo, pero deberían ampliar su espectro de exigencias y ellos y el resto deben EXIGIR una escaleta sin guion ni restricciones. Sin censura en una palabra....que puedan hablar libremente de lo que quieran y dándole el enfoque que quieran. Sigo a varios periodistas (tengo mucho tiempo libre) y no dicen lo mismo en La Vanguardia que en Publico, ElDiario.es o La Sexta, Cuatro o cualquier otra cadena. A pesar de que cada diario digital y en papel tiene una línea editorial se nota mucha menos censura en estos medios, sobre todo en prensa de papel.

- Las instituciones periodísticas. No puedo citarlas porque no sé cómo se llaman a excepción de la Asociación de la Prensa -o algo así- pero estoy seguro de que existen. Son ellas quienes deben liderar el movimiento profesional de los periodistas honestos para eliminar a los sicarios de la información. No citaré ninguna medida aunque se me ocurren varias, pero estoy seguro que estas entidades profesionales disponen de herramientas para luchar contra esta lacra.