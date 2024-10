Millones de andaluces votan en mayoría absoluta a Juanma Moreno, el David Coperfield de la política, un tipo anodino, sin capacidad ni formación, que no hace nada de nada, pero que tiene medios afines financiados que le atribuyen hasta el buen tiempo en Andalucía. Para estos millones de andaluces, Begoña Gómez es el demonio personificado. Le atribuyen la condición de florero, de vivir detrás de su cónyuge e investigan su vida entera, no porque haya indicios de algo irregular, sino porque un florero de esa magnitud no es posible que tenga actividad retribuida alguna si no es haciendo trampas. Pero resulta que Juanma Moreno no tiene formación académica y es presidente de toda Andalucía. El PP le atribuye una “Diplomatura en Protocolo”, algo que no existe en el sistema universitario español. Pero es que su cónyuge, Manuela Villena, fue nombrada directora Institucional del Grupo farmacéutico Bidafarma cuando Juanma era presidente de la Junta de Andalucía y sigue en el cargo. La Junta de Andalucía otorgó sin concurso a Bidafarma la logística de las vacunas contra el Covid-19. Así, el grupo donde trabaja la mujer de Juanma Moreno Bonilla, Manuela Villena López, se encargó de prestar su infraestructura y de gestionar el almacenamiento, la custodia y el transporte de las dosis de vacunas en la región andaluza. Begoña Gómez es investigada en los juzgados porque impartía docencia en un máster desde hace más de una década y con experiencia contrastada, y ya me dirán ustedes qué relación pueden tener los estudios en ciencias políticas que tiene la esposa de Juanma Moreno con la actividad comercial de un grupo de laboratorios farmacéuticos...visto lo visto...toda.