Feijóo tiene mucho miedo de Pedro Sánchez

A Feijóo, tipo mediocre donde los haya, le temblaron las piernas cuando recibió la noticia del adelanto de las elecciones. Necesitaba de sus barones territoriales para que le terminaran de allanar el camino victorioso hasta diciembre. Feijóo es sabedor de que Pedro Sánchez, no solo ha tomado la iniciativa y ha marcado el paso, sino también que nunca jamás ha perdido unas elecciones, ni internas ni externas. Sienten pavor porque Sánchez tiene ángel para esto de la política y ha sobrevivido a todos los envites, que han sido muchos y muy severos. Pedro Sánchez, estratega donde los haya, ha hecho dos cosas, como hacen los buenos entrenadores de fútbol, una, ha convertido el ataque en su mejor defensa, y dos, le ha pasado la vitola de favorito al contrincante y con ello, toda la presión. El PSOE ha recibido un castigo salvaje e injustísimo en términos políticos. Es mérito del juego sucio del PP, instrumentalizado a través de la mayoría de los medios de comunicación hablados y escritos de este país, que son de derechas y dependientes, y constituyen verdaderos lobbies que se cobrarán esta deuda del bolsillo de todos los españoles, no lo duden. Hay que ser muy imbécil para pegarse un tiro en el pie. Estoy muy enfadado con la gente de este país. Millones de trabajadores acaban de votar para derogar el SMI o la reforma laboral. Millones de ciudadanos acaban de votar por dilapidar y privatizar la sanidad pública. Millones de mujeres acaban de meter en todas las instituciones a Vox. Millones de autónomos acaban de invalidar las innumerables ayudas económicas recibidas en estos años. Millones de personas de a pie acaban de dar un espaldarazo a las élites económicas y castas de este país. La gente de Vallecas le ha puesto las alfombras rojas y los farolillos a la fiesta de los cayetanos. ¡Es la Economía, estúpidos! Asistimos a la victoria electoral más pírrica posible, en términos de equidad, porque lo que se votaba no era a Chapote, ni a ETA, ni a los mamoneos de cuatro parias, sino la gestión política y social de los gobiernos. La ecuación era perfecta. El gobierno de Pedro Sánchez lidera las iniciativas sociales de la UE y ha superado con nota muy alta las crisis que nos han venido, y de otro lado, nos tocaba parar el avance de VOX. Pues bien, ninguna de estas cosas las ha valorado el votante que ha respaldado a un PP oscuro, nepótico, transgresor, sin valores, y que ha practicado el juego más sucio y cruel que hayamos visto en democracia. Y todo porque el PP es una sociedad anónima que no entiende de respeto ni de leyes cuando lo que está en juego es el poder y el dinero. La culpa no la tiene Sánchez por llegar a acuerdos con BILDU, porque si alguien ha acordado más cosas con BILDU es el PP y sin embargo la gente les ha votado. La culpa no la tiene Sánchez por meter en el gobierno a Unidas Podemos porque el PP va de la mano de VOX y sin embargo, la gente les ha votado. La culpa no la tiene Sánchez por aprobar leyes sociales desde su legitimidad porque el PP de Andalucía aprobó una ley que ataca a Doñana, refrendada por Feijoo y la gente les ha votado. La culpa la tienen todos aquellos que en lugar de leer el BOE se han empapado el ABC, El Mundo, La Razón o han visto a Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés o al ínclito de Ferreras o escuchado a Carlos Herrera o Jiménez Losantos. No entiendo como se han dado estos resultados electorales en un país como el nuestro. Dicho lo cual, Pedro Sánchez es un ganador nato, un caballo pura sangre con una inteligencia política que está muy por delante de la del resto. Sánchez destaca en derrotar a sus enemigos y eso le permite triunfar antes de que se materialicen sus amenazas. Cuando estás rodeado de todos los peligros es cuando no debes temer a ninguno, y eso es lo que singulariza a Sánchez. Pedro Sánchez le ha aguado la fiesta a la derecha y finge debilidad para que Feijoo se pierda en la arrogancia. El PP ha cometido su mayor error presionando a un enemigo desesperado, porque un animal agotado seguirá luchando, es la ley de la naturaleza. Aquí va mi apuesta: El PSOE ganará las elecciones generales, a Feijoo lo dimitirán, y Ayuso, que ya tiene el mando, tomará plaza. Hay partido.