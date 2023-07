El “galleguito valiente”

Llevo tres meses buscando quién me haga unos trabajos de reforma en la casa de Robledo y no encuentro a nadie dispuesto. Todos tienen mucho trabajo y alguno que, después de mucho rogar ha accedido a darme presupuesto, me dice que hasta noviembre no puede hacerlo.

Visto el panorama y como estamos en la “jornada de reflexión”, previa al día de la votación, he decidido votar al PP.

En cuanto deroguen las leyes de este gobierno progresista, vuelvan los contratos basura por días o semanas, eliminen las subidas de las pensiones conforme al IPC y permitan el despido libre, las cosas volverán a estar “como Dios manda” y tendré un montón de personas deseando trabajar y al precio que a mí me convenga.

Si, definitivamente, votaré al “Galleguito Valiente” que no se atrevió a debatir con una mujer...