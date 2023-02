Un globo, dos globos, tres globos

La NASA ha descubierto que el planeta Hepler-186f , tiene un tamaño similar al de la Tierra y está situado en la zona habitable de una estrella. A pesar de la distancia que separa el susodicho planeta del nuestro, se sabe (no me pregunten cómo se sabe, pero se sabe) que su diámetro es un once por ciento mayor que el de nuestro planeta. Si alguien está interesado en saber la distancia no tiene más que bucear por la red.

Han descubierto también que existe la posibilidad de que organismos vivos floten en las nubes del planeta Venus. Este es vecino nuestro, Venus digo, aunque todavía no está a nuestro alcance llegar a él. Pero cada vez se tiene más conocimiento sobre él. Increíble, ¿verdad?

Más lejos de Venus, se sabe que Titán, el mayor de los satélites de Saturno, es el único astro en el que se ha encontrado evidencias claras de cuerpos líquidos estables en su superficie. O sea, que puede albergar algún tipo de vida.

Podíamos seguir enumerando hallazgos y estudios sobre temas astronómicos.

Pues bien, resulta que a principios de este mes de febrero, funcionarios de Defensa de los Estados Unidos observaron la presencia de globos sobre el Estado de Montana. Anduvieron discutiendo sobre el objetivo de la permanencia de estos globos sobre el cielo norteamericano durante algunos días. Se debatía si los chinos estarían espiando objetivos militares norteamericanos desde aquella altura o se trataba sólo de globos meteorológicos, como afirmaba el gobierno de Pekín.

Llama poderosamente la atención, repasando los conocimientos que tenemos sobre el Universo, y del que he enumerado sólo algunos ejemplos al principio del artículo, que no se sepa distinguir a estas alturas del siglo XXI el contenido de unos globos cuándo somos capaces, por ejemplo, de introducirnos en los servicios informáticos de otros países para obtener información sobre ellos.

En verdad, si las consecuencias que pueden acarrear la presencia de estos globos no fuesen tan dramática, sería para echarse a reír.

Dicen que los chinos, dado el fracaso que los globos han supuesto para su espionaje, han puesto en marcha un sistema arcaico de comunicación. Miles de palomas mensajeras surcan los cielos a lo largo y ancho de los Estados Unidos con mensajes cifrados. Ya verán como levantan la veda para acabar con las columba livia domestica (las mensajeras) y empiezan a escasear las escopetas de caza.

¡Y es que lo que se le escape al servicio de....ejem....inteligencia!