La Granada metropolitana necesita a elDiario.es

Todos los cuerpos tienen volumen y ocupan un lugar en el espacio. Este principio fundamental de la física me sirve de excusa para intentar colarme por esta ventana que el Diario.es tiene abierta a sus suscriptores y sugerir la publicación de este escrito en el Diario.es, así como sugerir una edición propia para Granada, como la tiene Córdoba o Sevilla.

¿Por qué un espacio para Granada? Porque entiendo que Granada atraviesa un momento delicado/ decisivo de su historia reciente y ello es sinónimo de fuente inagotable de noticias. Actualmente, Granada entrega nuevamente las llaves y no precisamente a los RRCC, sino a los municipios vecinos que están aprovechando los esfuerzos de una ciudad que, con 88 km cuadrados, tiene más proyectos en cartera de los que caben en sus planos. La falta de espacio es la causa de la nueva “Toma de la ciudad” y el mayor obstáculo para crecer y vivir de forma holgada. Si, además, esta carencia es organizada como la habitación de un adolescente, al menos las mías, está claro que el resultado no será motivo para la esperanza si no, más bien, para el desaliento.

En el binomio crecimiento/habitabilidad (como habitantes no podemos renunciar al segundo) debemos priorizar planteamientos que no inclinen definitivamente la balanza hacia el primero porque pondrían en riesgo nuestra calidad de vida. No se trata solo de crecer, sino dónde y cómo crecer. De crecer bien, porque si coloreásemos el mapa de la comarca de Granada con las extensiones urbanizables en curso, tendríamos: La Granada de los 250 mil habitantes hasta Maracena; Las Gabias de los 30 mil que tropieza con Cúllar; Los Ogíjares triplicando habitantes y ampliando el PTS con 2 millones de metros de vega pegados a una Armilla sin territorio… y de igual modo, Churriana, Cúllar, Maracena etc. Si pintamos el mapa comprobamos que la vega entre Granada y estos municipios ha desaparecido y tras ella, nuestras posibilidades de generar proyectos futuros.

El volumen y la ocupación del espacio son conceptos claves para comprender cómo interactúan los objetos físicos con el mundo que los rodea. Configurar una vivienda, una comarca, sin decidir primero dónde se ubicarán las habitaciones y sus elementos provoca un caos que nos conduce al pesimismo. Estamos mezclando váteres y vitrocerámicas por todas las habitaciones y dejando los embalajes por medio.

La meta que debe prevalecer tras la reflexión - no existe otra posibilidad para no llorar mañana lo que no hemos sabido defender hoy- es la Granada metropolitana, LGG: Un lugar para la fusión de oportunidades que conjugue adecuadamente el espacio y la materia, sus proyectos, y que nos ayude a comprender y mejorar la comarca donde vivimos.

El área metropolitana de Granada necesita un diario con mayor autogestión que sea voz libre para la reflexión, porque Granada metropolitana sí que puede.