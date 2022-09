Los impuestos de los ricos y la Constitución

En estos días estamos sabiendo que el gobierno popular de la Junta de Andalucía va a bonificar al 100% el impuesto de patrimonio para los residentes en la Comunidad, eso significa que se benefician unos 20.000 contribuyentes de más de 8 millones, es decir el 0,20 % de la población de Andalucía, con lo que, según los expertos, dejará de recaudar una importante cantidad que se supone que afectará a los servicios públicos, ya deteriorados, que tiene que prestar esa administración.

El presidente Moreno afirmó que gobernaría para todos los andaluces, es evidente que mientras algunos, los más ricos, se van a quedar con sumas de dinero importante en su bolsillo, la inmensa mayoría no notará ningún beneficio, sino perjuicio, en los servicios públicos que recibe de esa administración, no creemos que mejoren las listas de espera sanitarias ni la ratio de alumnos por profesor en educación, ni mejoren las atenciones en dependencia. Por tanto, esta es una medida que solo beneficia a poco más del 0,2%, frente al 99,8 % que saldrá perjudicado con esa medida estrella.

Esto es lo que significa cuando nos dicen hasta la saciedad, cuando nos lo dicen hasta conseguir que muchos ciudadanos, que no llegan a fin de mes, se lo crean, que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en las arcas del Estado, en el bolsillo del 99,8 % seguirá estando el mismo dinero, pero en los del 0,2% más rico se incrementará en cientos de miles de euros. Pues bien, yo prefiero que todos esos cientos de miles vayan a las arcas públicas y luego ya exigiremos que se utilicen adecuadamente.

También afirman que la bajada de impuestos hace que aumente la recaudación y se basan en un gráfico que un economista hizo en una servilleta, no sé si antes o después de las copas; hasta donde he tenido ocasión de leer con economistas serios, esta teoría solo funciona en determinados momentos muy concretos y en situaciones ideales, cosa que solo se dan esporádicamente y que desde luego no es la situación actual. La prueba de que eso no se lo creen ni ellos es que solicitan más dinero al Estado, cosa que no sería necesaria si tuvieran razón.

La justificación que ha dado el Sr. Moreno es que de esa forma evita que las grandes fortunas se empadronen en otras CCAA, vamos, en Madrid, y que así tributarán por el resto de los impuestos en Andalucía. En esta parte tiene cierta razón, pero lo que demuestra este hecho es una disfunción del Estado. La corresponsabilidad fiscal no puede significar que unas CCAA compitan contra otras para ver cual beneficia más a los ricos, la única competencia entre Comunidades autónomas debe ser, cual da mejores servicios y con más justicia social a TODOS sus ciudadanos. El Estado debe impedir en su territorio la creación de “paraísos fiscales”, también exigir en Europa que suceda lo mismo en Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos o Malta y toda la UE exigir en la ONU o donde proceda la eliminación de todos esos paraísos para millonarios en el resto del mundo. Resulta vergonzoso y obsceno ver los grandes yates de los milmillonarios y acto seguido las imágenes de pobreza de la inmensa mayoría de los seres humanos.

Resumiendo, no puede haber democracia sin igualdad de oportunidades, no puede haber igualdad de oportunidades si se dan facilidades a los que más tienen para que sigan acumulando a costa de los que menos tienen, en una carrera de atletismo no hay igualdad si compiten un atleta y un cojo, puestos a hablar de deportes, mencionemos uno de ricos y tomemos ejemplo, los ricos para poder ganar al golf se han inventado eso de los hándicap, es decir que se tiene en cuenta las diferencias de experiencia y de resultados previos para tratar de igualar las oportunidades de los competidores, si a los ricos les parece bien esta idea en el golf, ¿Por qué no aplicarla a la competición por una vida digna de cada día y se ponen hándicap a las herencias, por ejemplo?

El Gobierno del Estado y recuerdo que los distintos gobiernos de las CCAA y los ayuntamientos también son Estado, tienen la obligación de aplicar la Constitución, que en su preámbulo dice “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de”: En su segundo párrafo “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”, en el quinto párrafo “Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Y en el Título Preliminar, Artículo 1.1 dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”

También dice el Sr. Moreno que él quiere competir con otras CCAA como lo hacen las empresas, pues no Sr. Moreno, las Instituciones del Estado, y usted preside una, no están para competir sino para colaborar en el bienestar de TODOS los ciudadanos.

El texto que he copiado más arriba, es el que yo voté en referéndum y si tuve que tragar con cosas que no compartía, como la monarquía, creo que tengo el derecho a exigir que se cumpla en su totalidad, especialmente en sus aspectos más sociales.