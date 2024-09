En ciertas situaciones me suelo encontrar que personas más jóvenes, siguiendo una convención social, me ceden su asiento. He pasado a otra categoría clasificatoria de los seres humanos. Ahora pertenezco a la clase de persona mayor. Intuyes que prácticamente ya solo te queda la memoria y el tiempo, memoria para recordar y tiempo para transmitir. Conceptos profundamente interrelacionados que no solamente comprenden experiencias individuales, sino que se vinculan a la identidad, a la cultura, a la organización social y a la configuración de la realidad personal y colectiva.

Y, sin embargo, a pesar de esta cantidad de información que tenemos como personas mayores y prácticas acumuladas durante años, solemos ser arrinconados cuando somos expulsados del mercado laboral formal o sufrimos alguna enfermedad limitante. Con las formas y el lenguaje no verbal nos indican que ya no somos útiles socialmente. Nuestro cuerpo, y nuestro estado social, han pasado directamente a la imperfección. Pero sería interesante definir el concepto de “utilidad” porque parece que, actualmente, solo se relaciona con la utilidad económica. En una primera entrada y refiriéndose a útil la RAE lo define como “Que sirve para algo” y en una segunda “Que proporciona provecho, comodidad, fruto o interés”. Así pues, tenemos otro tipo de capital social que no pertenece, exclusivamente, al sistema económico.

Tenemos memoria colectiva (Maurice Halbwachs), para recordar y trasmitir emociones y sentimientos, tradiciones, eventos, formas culturales, experiencias, técnicas, y conocimientos laborales. No me refiero a la memoria individual subjetiva y afectada por acontecimientos personales, me refiero a comunicar múltiples experiencias beneficiosas, económica o socialmente.

Estos dos conceptos unidos forman una “textura” de narrativas, de acciones, de formas culturales y morales, de prácticas sociales, etc. que no son divisibles, pero nos situamos en un contexto temporal de un cambio social profundo. Nosotros, que mantenemos ciertos modelos culturales que incluyen muchos indicadores sociales comunitarios, también debemos adaptarnos a las nuevas sociedades, para conseguir trasmitir ese conocimiento acumulado. Debemos construir lo que llaman, memoria híbrida (Andy Clark), unir memoria y tiempo del pasado y experiencias del presente, para construir nuevas narrativas sobre tradiciones, recuerdos y poder dejarlas en herencia colectiva. En nuestra memoria tampoco hay una compacta inocencia intelectual, pues incluimos en ella elementos internos, propios y subjetivos, relacionados con las emociones y representaciones apoyadas en la sociedad y la cultura.

La memoria y el tiempo nos anclan a nuestro tiempo social y como herramientas nos facilitan recorrer el camino hacia la cohesión social y la identidad común, para comprender quienes somos, como seremos y qué cosmovisión tendremos del mundo que nos rodea. Por otra parte, se nos agotan ambos principios, la memoria se apaga y el tiempo se nos va…