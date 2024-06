Por los que ya no están

El auge de la extrema derecha en Francia, así como en toda Europa, junto a los rumores de una inminente Gran Guerra, han conseguido que a mis 20 años me haga una pregunta que a más de uno le habrá rondado la cabeza: ¿por qué tendría que ir al frente; qué es aquello que iría a defender?

Para los millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial estaba claro, salvar la democracia y preservar el mundo libre. Viendo la situación en la que se encuentran Europa y Francia hoy, no puedo evitar preguntarme si de verdad hubiesen dado su vida para que 80 años después volviésemos al punto de partida.

Hoy la democracia se ve cuestionada por el escepticismo, un hombre pequeño que proyecta una sombra muy larga, minando su legitimidad y sumiéndola en un período oscuro que sin duda marcará la historia de los próximos años, olvidando a los que murieron para poder legárnosla. En esta tesitura, no tengo claro qué es lo que iría a defender de llegar a un conflicto armado mundial; porque, aunque la sociedad haya olvidado a los que murieron, yo no lo hago, como tampoco querría que me olvidasen a mí.