Nuevos símbolos fascistas; sin complejos y sin consecuencias legales

La estatua de un general fascista y golpista, un loco sanguinario de tomo y lomo llamado Millán Astray, ha sido colocado en estos días en plena vía pública de la ciudad de Madrid; a las puertas del Cuartel General del Estado Mayor y próximo, también, al monumento de la Constitución Española de 1978.

Esta cercanía entre monumentos, en primera instancia tan opuestos entre sí, quizá no sea una mera paradoja, sino la representación más aberrante y evidente de la afiliación, de la declaración clara, definitiva y sin tapujos, de que ellos la “derecha democrática” española, son herederos legítimos de los dogmas y “valores” de la detestable dictadura fascista que sumió a España en el dolor y en la más pobre y oscura existencia durante más (y digo más) de cuarenta años.

Solo de esta manera es entendible que den aprobación y “normalidad” política a este acto institucional vandálico, execrable, antidemocrático. Porque ya no es que se nieguen a cumplir la norma, y a quitar los símbolos fascistas de la vía publica. Es que contra todo principio ético y legal enaltecen el fascismo instalando nuevos símbolos en la vía publica y celebrándolo sin complejos; y sin consecuencias legales.

Son muchos los responsables de que algo tan aberrante este ocurriendo. En el caso concreto que nos ocupa los responsables son muchos en mayor o menor grado de responsabilidad: el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con su impresentable alcalde a la cabeza, que no se ha cortado un pelo en permitir la instalación y alabar públicamente la figura del general fascista; también del gobierno de la Comunidad Madrid, con su tramposa y deleznable presidenta a la cabeza, de la que ya, por desgracia, no nos asombra nada; pero también de todo el aparato del Estado, con jueces y fiscales que no actúan para poner freno a la violación constante de los preceptos democrático y la ley; y, por supuesto, también del Gobierno Central de turno, con su presidente y todos ministros a la cabeza, que, llenándose la boca de palabras esperanzadoras y desarrollando leyes que ponedoras el daño y para recuperar la memoria robada, a la hora de la verdad no son capaces de pasar de los gestos a la acción necesaria, contundente e implacable contra esta lacra.

Una lacra, que no es nueva, porque lleva enquistada desde los tiempos de la dictadura fascista, en el tuétano de los sectores y clases más poderosas del Estado. Clases poderosas que, ante la previsión de la evidente crisis sistémica del liberalismo económico, se posicionan con el fascismo. Algo que está ocurriendo no solo en España. Y es que con tal de no perder sus privilegios, están dispuestos y decididos a auspiciar el disparate y el naufragio colectivo, convencidos de que en el derrumbe del modelo ellos, y solo ellos, podrán salir ilesos.