Si en lugar de escribir pudiera decirlo, lo haría en voz alta: ¡Estoy feliz con todos los acuerdos! Y la razón de esta felicidad es que por fin tendremos un gobierno cuya mayoría absoluta será realmente plural. ¿Cuántas veces hemos leído y escuchado hablar de la pluralidad de España? Pluricultural, plurilingüística, plurinacional... Pues ésa es la gran noticia, que lo tendremos y lo seremos. No es la alegría de una pobre tonta que no tiene idea de lo que se viene. Puede que sea tonta, no lo niego, pero está claro que la ira que esta situación despierta en las derechas no es como cuando destapas una botella de champagne. Es una ira rencorosa amasada en la frustración y reivindicativa de un montón mentiras elaboradas con tinta oscura y espesa, esa clase de tinta que mancha y es difícil de quitar.

Pero mi felicidad se basa en que estos acuerdos serán posibles no sólo a costa de cesiones del gobierno, sino que compromete a todas las personas firmantes entre sí, para que cada parte cumpla y colabore en la creación de una gestalt que será la España plural. No sólo un discurso para la historia.