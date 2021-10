Preguntas razonables

Si usted es un trabajador, una trabajadora, y es votante del PP, debería preguntar a los dirigentes de su partido, o al concejal que tenga más a mano, por qué su partido se opone a la subida de 15 euros en el salario mínimo profesional.

La respuesta que le van a dar es la misma que le daría un empresario. Quizás el mismo empresario para el que usted trabaja, Le dirá que el momento no es bueno, que hay que asentar la Economía (¿?). Qué esa subida va a perjudicar la creación de empleo.

Oídas las justificaciones, a usted le asaltará la pregunta de qué cuándo será oportuno que le suban el salario. La respuesta, probablemente, se la darán en latín: sine die.

Si usted es un trabajador, una trabajadora, y es votante del PP, y además vive de alquiler, debería preguntar a los dirigentes de su partido, o a la concejala que tenga más a mano, por qué su partido se opone a que haya un límite en el precio del alquiler.

La respuesta que le van a dar es la misma que la daría su casero/a. Qué la vivienda es suya, que se ha llevado toda la vida ahorrando para poder tener cuatro o cinco o diez casas para alquilar y poder vivir de los ingresos que le generan los alquileres; que el precio lo pone él/ella y si no le interesa alquilarla por ese precio, mejor la deja vacía.

Oídas las justificaciones, a usted le asaltará la pregunta de qué trabajo hay que desempeñar para poder algún día poseer varios inmuebles para poder alquilarlos y vivir de los ingresos de los alquileres.

Si usted es un trabajador, una trabajadora, y es votante del PP, debería preguntar a los dirigentes de su partido o al concejal que tenga más a mano que por qué no ve con buenos ojos que el Gobierno intervenga en las empresas eléctricas para abaratar el coste de su recibo de la luz.

La respuesta que le van a dar es que el Mercado de las eléctricas, como todo en la vida del sistema liberal, se regula sólo; que no hace falta que ningún gobierno imponga nada; que sólo debe limitarse a bajar los impuestos del recibo y ayudar con bonificaciones a las empresas y a los ciudadanos.

Oídas las justificaciones, a usted le asaltará el razonamiento de que no ha entendido nada. Si subieran el salario mínimo, aunque sólo sea en esos quince euros y me redujeran el alquilar ( o no me lo subieran hasta...) a lo mejor tendría para pagar las increíbles subidas del recibo de la luz.

Si usted es votante del PP y además no es una persona creyente; no necesariamente ateo, sólo agnóstico, debería preguntar a los dirigentes del PP o a la concejala que tenga más a mano, por qué su partido se opone a la Ley de Eutanasia, teniendo como tiene un familiar postrado en la cama desde hace no sabe cuánto tiempo, y que padece una enfermedad degenerativa y que desea descansar en paz de una vez para siempre.

Ignoro la respuesta que le darán. Si he supuesto que usted no es creyente, aunque sea votante del PP, la respuesta religiosa no le podrá convencer.

(¿Continuará? Nunca se sabe)