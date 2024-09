Cuando ruge la abundancia

En 2017 murieron 11 millones de personas, esta cifra ha ido en aumento desde entonces, por dolencias relacionadas con el mal comer (que no por desnutrición). La abundancia procesada, sea cual sea su naturaleza, no solo es un problema físico, intelectualmente estamos produciendo una laxitud del pensamiento crítico, una especie de obesidad intelectual, porque el exceso en la producción de noticias de bajo contenido permite que determinados “chef” de la comunicación decidan qué debemos pensar y cómo debemos responder a los estímulos que no envían desde las redes sociales, nos están diciendo, “relájense, alejen las preocupaciones de su mente, confíen en nosotros: desde sofá de sus casas toda la información en un clic” Esta abundancia de información, en un porcentaje importante carente de toda evidencia, no contrastada, es complicada de gestionar individualmente en una sociedad con un grado de analfabetismo funcional preocupante.

Según el informe Panorama de la educación, indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2024, un 25,7% de adultos de entre 25 y 34 años en España tiene solo estudios básicos y solo el 22,7% de los adultos ha completado la ESO y estudios superiores.

En noviembre de 2023, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña publicaba un estudio donde se reflejaba que solo el 25% de catalanes con menos de 24 años prefiere la democracia frente a un autoritarismo que brinde mayor bienestar.

Hay una abundancia generadora de posibilidades, pero la abundancia también navega en sentido inverso. Lo que conocemos como escasez y es generadora de desencuentros y carencias. Nadie duda que la abundancia de occidente proviene del expolio de terceros países y que abundan los delitos de odio que llevan a una abundancia de asesinatos machista, que la abundancia de fondos buitres están haciendo inaccesible la vivienda y por consiguiente cada vez son más escasas las parejas que desisten de tener hijos y envejecemos como país. El yin y el yang, lo opuesto y lo complementario. Cada vez el rugido de la abundancia se hace más audible, ahogando con cuentos el grito agónico de la escasez, como dejó escrito León Felipe en su poema “Sé todos los cuentos” Esto está generando una polarización social sin precedentes.

Vivimos saturados, la globalidad ha engullido emociones, sentimientos, placeres, el conocimiento y a la inteligencia misma. La inmediatez nutrida por las noticias procesadas, los alimentos procesados, las ideologías procesadas, el amor procesado. Las prisas en un planeta que exige sosiego, prudencia, sabiduría y afectos.