Ruptura Vox-PP: Ciudadanos II

No se mareen, esto está pactado. Organizado, apalabrado, ordenado, informado y por supuesto… pagado. La autodestrucción de Vox sigue los mismos parámetros que la de C´s hace 5 o 6 años. Igual que su creación como actor determinante en la política autonómica y luego estatal, a partir de una organización ya existente, es básicamente igual que la de la formación de Rivera.

Ambas creadas en su momento mediante la intervención de padrinos sociales, económicos y mediáticos (que es lo mismo y eran los mismos) francamente poderosos. Y en ambos casos, cuando se consideró interesante y necesario, recibieron una potente inyección mediática. En el caso de Vox que nos ocupa, más reciente, quiero recordar que cuando los sondeos (internos, los de verdad) dieron la posibilidad de una suma de la derecha en la Asamblea de Andalucía el PQNSPALE (Partidos y poderes que no se presentan a las elecciones) potenció a Vox. De repente, en contra de la costumbre, una formación extraparlamentaria abría telediarios. Con gran pirotecnia de redacción, imágenes y realización. Digna de los momentos más Wagnerianos de Canal 9. Mediaset en especial le hizo la campaña de las andaluzas a Vox.

A partir de ahí, más de lo mismo. Medios (que curiosamente llevan ahora casi un año atizándoles) conservadores ensalzaron sin pausa a los de Abascal. Es curioso, aprovechen la excelente hemeroteca de portadas de diarios que pone a nuestra disposición elDiario.es y lo comprobarán, sería divertidísimo si no fuera tan indignante. Los tres diarios de derechas que vds. saben, hicieron toda lo posible para hacer de la ultra-ultraderecha ese “Podemos de derechas” que alguien -no menor- dijo necesitar. ¿Y C´s? ¿Dónde lo habíamos dejado? Ah, sí: haciendo de muleta de la derecha donde hacía falta, con señor@s dignísim@s que igual apoyaban gobiernos de derecha rancia hoy y estaban indignadísimos con ese PP traidor mañana. Léase Igea, Juan Marín… o sirviendo para un roto hoy y haciéndose zurcido del PP mañana y sucesivos, léase Ruth Merino en la CV. Mientras, C´s y VOX fueron partidos guardamuebles para los votos del elector en barbecho del PP. Ese que se escandalizó con la Gürtel.

Al lío: cuando ya se supuso que el votante prestado a C´s podía volver al PP, comenzó la demolición de los naranjas. No se dejen engañar con “Rivera quiso superar al PP y eso provocó su caída…”. Bobadas. Como profesionales que eran, obedecieron a los que pagaron las facturas de su ascenso cuando les dijeron que era hora de cerrar el negocio. Los errores eran voluntarios. Recuerden la moción de censura trampa de Murcia, los estrambóticos cambios -hasta de partido!!- en la Comunidad de Madrid, que iniciaron ese “ciclo de elecciones autonómicas que a llevará a Casado a la Moncloa”. Después, lo que los ingleses llaman “skeleton crew” llevó el barco naranja hacia el abismo.

Piensen ahora en el bombardeo de encuestas y tertulianos hablando de la destrucción de Vox desde las pasadas Generales. Reconozco que me engañaron. Pensé: “Sí, Vox tiene padrinos a los que obedecer, los que les han puesto ahí. Y ahora reciben la orden de dar cierre a la aventura, pero Abascal y los suyos les han salido díscolos y no van a obedecer. Además, el trasvase de votos de Vox a PP no es tan claro como de C´s a PP”. Pero, o era una añagaza mientras había elecciones en las que tampoco se jugaba tanto, o han decidido cuidar un poco más el guión que en la chapucera voladura de C´s , o simplemente les ha costado un poco más hacer obedecer a Abascal.

Pero esto es un suicidio del partido ultra en beneficio de su matriz PP, como lo fue lo de C´s. Prepárense a oír en prensa y TV fachosfera todo tipo de encuestas. Hasta adelanto titular, al estilo Forges: “Feijoo capitaliza la espantada (o traición, o abandono, o debacle o simplemente ruptura) de VOX y obtiene una mayoría absoluta cómoda en solitario” por supuesto haciendo referencia a esas elecciones privatizadas llamadas encuestas. Esto lo leerán. Me juego una paella y un allipebre.

Pero como dije al principio, esto está apadrinado y pactado. Sólo así se explica la coordinada, pausada, tranquila y sonriente reacción del PP. Ese PP que desde hace unos seis años suele ser un desbarajuste y una banda desafinada y descoordinada.

Y esto es, como hace tres años, algo montado con el sueño húmedo de una nueva ronda de elecciones autonómicas, con el único sentido con que las ve la derecha. “De trampolín para la Moncloa!”

Que les funcione ya es otra cuestión.