Solo he estado en un juzgado ante el juez correspondiente en dos ocasiones, una por un problema de tráfico del que fui víctima y otra como acompañante de un familiar en un juzgado de lo social por temas de salud laboral.

En ambas ocasiones me sentí totalmente acomplejado, como si estuviera ante un Dios que al final decidía sobre mi vida o la de mi familiar dentro de un teatro al que para tener acceso debes dominar una serie de conocimientos sobre un lenguaje raro y elitista y por supuesto un título universitario que te autoriza a entrar en ese mundo, sobre todo en el juzgado de lo social, el juez me produjo un profundo rechazo por su altanería, mala educación y prepotencia. Por supuesto no se podía hacer nada, ya que era un JUEZ.

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a la intromisión de los jueces en la política, no sé si por propia voluntad o dirigidos por otros estamentos o intereses y siempre me ha extrañado que nadie valore en esos casos la supuesta separación de poderes, jueces que abren investigaciones claramente arbitrarias y políticas y que son reprobados en algún caso, pero no sancionados o apartados de sus funciones.

Pero ya hemos topado con la justicia, hablamos de que el parlamento pueda abrir una investigación para poder dirimir si determinadas acciones de los jueces o fiscales pueden tener un sesgo político o partidista y todos los componentes del entramado judicial, jueces fiscales… sin importar que sean de ideología conservadora o progresista, ponen el grito en el cielo por que esto cuestiona la separación de poderes.

¿Y cuando los jueces hacen política, quien los puede investigar, reprobar o sancionar en caso de inmiscuirse en las competencias de otros poderes?

Vuelvo a recordar lo que sentí en aquel degradante juzgado de lo Social y os lo aseguro no es nada agradable.