El siglo XXI es el siglo del individualismo

Curioseando una de esas librerías comerciales que hay en todas las grandes ciudades he vuelto a comprobar que en la sección de “libros más vendidos” la mitad son de autoayuda.

No es un fenómeno espontáneo, hace años que ocurre. Y pensando en ello he caído en la cuenta de la contradicción de este género literario: La ayuda por definición viene siempre del exterior. Cuando no puedes con algo, pides ayuda a otros. No puedes autoayudarte. Creo que es el signo de los tiempos. Si pones en Google la palabra inglesa “self”, te lo autocompleta con un montón de búsquedas desde “self steem” (autoestima) a “self made” (hecho a sí mismo). Son conceptos que niegan la acción externa y solo la entienden como algo individual (quererse a uno mismo y hacerse a uno mismo, negando factores externos que puedan influir).

La inercia ideológica y de los avances tecnológicos nos han abocado a vivir mirando de espaldas a los demás.

No es algo nuevo, el individualismo siempre ha existido, y hasta cierto punto es necesario para nuestra supervivencia, pero la diferencia es que ahora hay toda una industria detrás e incluso diría que una ideología que lo promueve abiertamente.

El concepto de autoestima tiene más años, ahora nos bombardean con nuevos conceptos como el autocuidado/selfcare (cuidarse a uno mismo). Conceptos de amor, valoración, cuidado, que como la ayuda, siempre necesitaban de otro para poder darse, nunca eran individuales: amas a alguien o él te ama, le cuidas o te cuida, ayudas o te ayudan... Pero vivimos en un círculo vicioso, ante la carencia que tenemos del exterior buscamos ayudarnos a nosotros mismos, y ensimismados en nosotros mismos, nos olvidamos de los demás, y los demás suplen esas carencias de la misma manera. No es porque los demás no tengan capacidad, es que están ocupados en sí mismos. El mensaje es “quiérete/ayúdate a ti mismo”: “no necesitas a los demás”. Es el triunfo del individualismo.