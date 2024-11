Tragedia e irresponsabilidad política

Ante la gran cantidad de informaciones de todo tipo que estamos recibiendo sobre la tragedia acaecida en Valencia es necesario hacer una reflexión sobre un tema capital, la responsabilidad en la gestión de la Generalitat Valenciana. El alud de informaciones puede desdibujar la realidad y convertirse en ruido. Cuando los reporteros se encuentran en Utiel, Alcúdia, etc. , siendo lugares damnificados se esconde lo sustancial de la catástrofe y es que fundamentalmente se ha producido en poblaciones muy densamente pobladas del sur de Valencia. Torrent, Picanya, Paiporta, Sedavi, Catarroja son los lugares donde ha habido la mayoría de víctimas y también enormes pérdidas materiales. En esta zona se recogen en el barranco del Poyo las crecidas de agua de las lluvias de Chiva. Es por eso que el barranco es llamado en estas poblaciones, barranco de Chiva. Son históricas las “barrancaes”, rápidas crecidas donde en ocasiones las aguas pueden desbordar el cauce.

El día 29 a las 7 de la mañana Aemet da aviso de alerta máxima, a las 11.30 se inunda Chiva y se desborda el barranco. En estos momentos es previsible lo que puede ocurrir en las poblaciones citadas que se encuentran aproximadamente 20 km más abajo. Es evidente que la Generalitat tenía información porque sería ilógico y terrible pensar que los centros de emergencias no contaran con modelos que infirieran las posibles consecuencias. Éste era el epicentro de un maremoto que iba a desencadenar un tsunami y a las poblaciones a las que iba a afectar no se les avisó. ¿Por qué no se alertó a la población de lo que podía suceder durante las 7 horas que transcurren desde el desbordamiento de Chiva hasta que las aguas llegan a Torrent ? ¿Podían existir dudas en las previsiones de emergencias cuando la magnitud de la crecida es enorme y a las 19.30 arrasa violentamente un puente de Picanya? ¿Qué hizo Mazón además de comparecer a las 13h para decir que las lluvias disminuirían a partir de las 18h y se desviarían hacia Cuenca? Que impidió dar la alerta?

En los principales lugares de la tragedia llovió muy poco, se podía pensar que esta vez los temporales anunciados habían pasado de largo. Cuando empezó a subir el agua del barranco la gente se percató e intentó sacar los coches de los garajes, muchos morirían, ahogados, en esa trampa funesta. Quienes vivían cerca del peligro intentaron buscar refugio en lugares más altos o alejados y no todos lo consiguieron. Otros murieron en sus casas. Más tarde a las 20.12 h la Generalitat activó la “alerta presidencial”

Las inusuales lluvias torrenciales y el lugar donde se producen son una fatalidad, pero no todo depende del azar , no todo es imprevisible, intentar exclusivamente tranquilizar a una población gravemente amenazada es una decisión política y una grave irresponsabilidad. Eran inevitable las catastróficas pérdidas materiales, de infraestructuras y servicios, pero podían haberse salvado vidas. Ya se cuentan en este momento más de 150 fallecidos. ¿Por qué no se tuvo el coraje de alertar adecuadamente, de paralizar Valencia garantizando la seguridad de la ciudadanía? Esa tarde nadie alertó de la previsible riada y ser avisados en una situación de grave peligro es un derecho ciudadano y una deber de los responsables políticos.