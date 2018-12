Abel Caballero cree que Feijóo "está rabioso" porque "creía que las luces iban a fracasar" en Vigo y "son un éxito"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cree que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "está rabioso" contra la ciudad olívica, porque "creía que las luces iban a fracasar", pero "son un éxito". En este sentido, el regidor ha asegurado que la inversión en el alumbrado navideño --más de 800.000 euros-- obtuvo "en solamente 20 días" un nivel de retorno que "más que multiplicó por diez el gasto".

En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Caballero considera que Feijóo tiene un "resentimiento permanente" contra la urbe, también "seguramente" contra su propio alcalde, y que por ello el presidente autonómico "sigue tratando mal a la ciudad".

Precisamente sobre las luces navideñas, ha esgrimido el titular del Gobierno gallego sus últimas críticas contra el alcalde socialista, puesto que considera que Vigo es la urbe "con más problemas sociales" de la Comunidad. Para Caballero, esto es "mentira" y "él (Feijóo) lo sabe manifiestamente", pero lo hace "para intentar salvar su dimensión política".

En este contexto, el alcalde ha retado al presidente de la Xunta a nombrar "una ciudad que tenga más o mejor política social que Vigo". "No me irá a decir Ourense --única ciudad de Galicia con alcalde popular--. No me irá a decir A Coruña o Santiago cuando ellos las gobernaban porque, cuando gobiernan, la política social desaparece", ha esgrimido.

Y es que, al respecto del alumbrado, Caballero ha afirmado que el retorno generado "multiplicó por diez el gasto, y va a multiplicarlo por mucho más". Según sus datos, el pasado domingo 9 "fue el día que más gente hubo en las calles de Vigo, seguramente en su historia", una muchedumbre "nunca vista" que fue atraída por las luces.

"La inmensa mayoría venían de fuera, porque a mí me lo dicen y era visible: los hoteles llenos al 100%, los restaurantes llenos, las cafeterías llenas, los comercios vendiendo más que nunca...", ha ejemplificado.

"RECONDUCIR" SU RELACIÓN CON FEIJÓO

Además, el alcalde olívico dice estar dispuesto a "reconducir" su relación con Feijóo, pero lo condiciona a que "tiene que atender" a la ciudad. Y es que Caballero considera que "no vale" prometer mucho en una entrevista "para después no hacer nada" y "reventar el Área Metropolitana y hacer un hospital privado y escatimar en la sanidad e invertir 17 millones en un edificio de la Cidade da Cultura en Santiago". "Pero nada en Vigo... Esto no vale", ha criticado.

Si bien el regidor socialista niega que entre ambos haya un problema "personal", cree que Feijóo "está demostrando ser muy mal presidente para Vigo". "¿Usted cree que después de que yo acordase con el ministro de Cultura que van a hacer un nuevo edificio para la Biblioteca del Estado en Vigo puede ir el presidente de la Xunta a visitar al ministro dicéndole que no la haga? Pues esto acaba de pasar hace no más dos semanas", ha relatado.

En el ámbito sanitario, Caballero cree que Feijóo se "equivocó gravemente tantas veces" y que por ello tiene a este sector "rebelado". "¿También son 'abelcaballeristas' los directores de los centros de salud de esta ciudad que le dimitieron en masa como no sucedió nunca en ninguna comunidad autónoma de toda España? No, es el maltrato de Feijóo a esta ciudad y, en este caso, a la sanidad", ha abundado.

No obstante todo ello, y "a pesar del maltrato" de la Xunta, el regidor ve que Vigo "va estupendamente" y que está "en el mejor momento después de la crisis, superándola" ahora con el "apoyo" de la Diputación, de la Zona Franca y del nuevo Gobierno de España --todos ellos gobernados por los socialistas--. "Ahora todas las instituciones se ponen a favor de Vigo y Feijóo se queda solo, aislado, en contra de esta ciudad", ha dicho.

Aunque admite no estar interesado en "exportar su modelo" de ciudad, asegura que "hay muchos ayuntamientos que lo siguen" y ""mucha gente que lo valora". En contraposición, Caballero se pregunta "dónde iba el dinero que se gastaban" los anteriores alcaldes, ya que "no aparecía nunca visible".

"AÚN SEIS MESES" PARA LAS MUNICIPALES

Así las cosas, el regidor olívico considera que las elecciones municipales del próximo 26 de mayo "no empiezan hasta que se convocan". "Faltan aún seis meses para su celebración, un octavo del mandato" en el que van a hacer "tantas cosas" que pone el foco "en el gobierno de aquí" y en el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que es presidente.

Finalmente, el regidor ha concluido la entrevista pronosticando que obtendrá 21 concejales --actualmente, el PSOE tiene 17 de un total de 27-- "y Feijóo tendrá cuatro". En esta respuesta, Caballero ha eludido citar a la candidata popular a la Alcaldía de Vigo, Elena Muñoz.

"No quiero faltar al respeto a nadie, pero digo Feijóo porque es la cabeza visible del PP. Pero sí, calcule algo de estas características: yo tendré 21 y la señora Muñoz tendrá 4", ha resuelto.