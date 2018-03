Albert Rivera anuncia un acuerdo con el Gobierno para los Presupuestos

Hay acuerdo PP-Ciudadanos para los Presupuestos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes en el Congreso un acuerdo con el Gobierno para las cuentas de 2018, que se aprobarán este martes en un Consejo de Ministros extraordinario.

"Son unos presupuestos más sociales y que cumplen el déficit para retomar el pulso económico del país", ha afirmado Rivera. Según ha señalado, Rajoy, con el que mantuvo una conversación telefónica a finales de la semana pasada, ha aceptado las principales condiciones que ponía su partido para apoyar las cuentas de 2018: dar un giro a la política económica y social para devolver el esfuerzo a quienes no llegan a fin de mes; cumplir la ejecución presupuestaria de 2017 y ejecutar el complemento salarial para jóvenes con fondos europeos; y sacar a los imputados por corrupción de los grupos parlamentarios.

Pero la principal novedad del acuerdo es que Ciudadanos ha logrado pactar con el Gobierno no solo una rebaja en el IRPF que afectará a más de 7,2 millones de pensionistas, sino una subida de un 2% de las pensiones -por encima del IPC- que beneficiará a los jubilados que ingresen entre 600 y mil euros y también a las pensiones de viudedad más bajas, según ha adelantado en su comparecencia en el Congreso.

Rivera ha destacado que el acuerdo cerrado con el Gobierno cumple además con el límite del déficit que exige Bruselas y eso "nos da estabilidad, seriedad y rigor a España como país. Y eso es lo que nuestro partido seguirá haciendo si conseguimos gobernar", ha aseverado.

A parte de la rebaja de impuestos y la mejora de una gran parte de las pensiones, el acuerdo incluye el complemento salarial de 400 euros para jóvenes que estén en formación, con cargo a fondos europeos que beneficiará a unos 600.000. El aumento de una semana más del permiso de paternidad; o un "impuesto negativo" de mil euros anuales para quienes ocupen una plaza de escuela infantil de cero a tres años.

También supone 500 millones de euros destinados íntegramente a la mejora salarial de Policía Nacional y Guardia Civil para avanzar hacia su equiparación con otros cuerpos de seguridad, como la Ertzaintza o los Mossos d´Esquadra y un aumento presupuestario para infraestructuras, como para el Corredor del Mediterráneo.

Ciudadanos vio despejado camino a ese apoyo a los PGE la semana pasada, una vez que el PP anunció que la senadora Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica, se pasaba al Grupo Mixto aunque no renunciaba a su acta. Una decisión que Rivera entiende que no podía evitar ni su partido ni el propio Rajoy dado que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que el escaño es de los parlamentarios y no se les puede obligar a renunciar a él.

A partir de ahí el equipo económico de Ciudadanos, encabezado por Luis Garicano, Francisco de la Torre y Toni Roldán, concretó la plasmación del preacuerdo alcanzado hace meses más algunas "novedades", como esas mejoras que afectarán al "80% de pensionistas".

El líder de Ciudadanos se ha dirigido al resto de los partido invitándoles a que sumen al acuerdo. Especialmente a los del "no es no" -en referencia al PSOE- y al PNV, grupo que ha condicionado su respaldo a que se levante en Catalunya el artículo 155 de la Constitución.

Rivera, no obstante, cree que Rajoy debe de tener seguro el apoyo de los nacionalistas vascos porque de lo contrario no llevaría mañana al Consejo de Ministro el proyecto. "Sería increíble que después de haberles concedido el privilegio del cuponazo no tuviera atado ese apoyo a los PGE", ha señalado.

Lamenta "los disturbios de las turbas separatistas" en Catalunya

En su comparecencia, Rivera se ha referido también a la situación en Catalunya y a la detención de Puigdemont, y ha sentenciado que eso demuestra que "tratar de romper una democracia europea tiene un coste que se paga en los tribunales". "La Justicia es igual para todos y si cometes delitos graves de sedición, prevaricación o rebelión, lo pagas", ha afirmado.

Después de dar "todo su apoyo" tanto a los fiscales, como a los jueces, a la policía autonómica "y a los catalanes que están sufriendo las consecuencias del nacionalismo", e l líder de Ciudadanos ha condenado "los disturbios que están provocando las turbas separatistas".

A su juicio, el bipartidismo, "durante décadas", no ha dado importancia al avance del nacionalismo. Pero Ciudadanos "quiere decirles que hay que tomarse en serio la amenaza del nacionalismo que solo quiere quebrar la convivencia entre los españoles. No es ninguna broma", ha enfatizado.

Rivera ha cargado también contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, al que ha acusado de realizar ayer un discurso tras la detención de Puigdemont "más propio de un hooligan" que como responsable de una institución que "representa a todos los catalanes".